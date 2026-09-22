Consilierul de stat în Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Vlad Ionescu, a explicat că intervenţia preşedintelui Nicuşor Dan va avea loc în cadrul dezbaterii de miercuri din Consiliul de Securitate al ONU, intitulată „Menţinerea păcii şi a securităţii în Ucraina", potrivit Agerpres.

Dezbaterea este programată să înceapă la ora 18:00, ora României, şi are loc la iniţiativa Franţei, care deţine în această lună preşedinţia Consiliului de Securitate.

„Reuniunea este dedicată unei evaluări cuprinzătoare a situaţiei acestui conflict şi a consecinţelor asupra sistemului multilateral internaţional, asupra stabilităţi, asupra securităţii, inclusiv a securităţii alimentare globale. Este o reuniune cuprinzătoare, în care preşedintele, evident, va prezenta, din perspectiva noastră, consecinţele imediate asupra României în materie de securitate şi nu numai, dar şi asupra regiunii din care facem parte, asupra partenerilor internaţionali care sunt afectaţi de acest conflict", a explicat consilierul de stat într-un briefing pentru jurnaliştii români.

„Sistemul multilateral, aşa cum şi secretarul general al ONU (Antonio Guterres n.e.) a precizat astăzi în intervenţia sa, este puternic afectat de această instabilitate, este afectat de recrudescenţa conflictelor. Arhitectura globală este ameninţată de această agresiune a Rusiei. Pe lângă consecinţele imediate, cred că dezbaterea va atinge şi principiile şi modul în care funcţionează ordinea globală bazată pe reguli", a adăugat el.

Vlad Ionescu a declarat că Rusia va avea cu siguranţă o reacţie în această dezbatere, ca membră permanentă a Consiliului de Securitate, deşi nu se cunoaşte nivelul la care va avea loc reprezentarea Moscovei.

România va susține „o soluționare justă și durabilă” a războiului din Ucraina

El a reamintit că, recent, a mai avut loc o reuniune a Consiliului de Securitate, la solicitarea României, ca urmare a incidentelor cu drone, la care a participat ministrul de externe Oana Ţoiu. Este o chestiune pe care o urmărim în mod constant şi pe care România o ridică în toate forurile, inclusiv la ONU şi, în mod particular, în Consiliul de Securitate, a subliniat Ionescu.

El a mai precizat că şeful statului român va atrage cu siguranţă atenţia asupra faptului că în primul rând acest conflict trebuie să aibă „o soluţionare justă şi durabilă".

Organizaţia Naţiunilor Unite este structura cea mai potrivită pentru a media, facilita şi sprijini soluţionarea acestui conflict. Avem nevoie, în primul rând, de încheierea conflictului. În al doilea rând, este important ca acesta să se încheie în conformitate cu principiile dreptului internaţional, respectiv cu respectarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Ucrainei. Modul în care se va încheia acest conflict va afecta arhitectura de securitate a întregii Europe şi, implicit, România, a spus Vlad Ionescu.

El a explicat că ONU nu este o organizaţie care să asigure echipamente de apărare, cum sunt NATO sau Uniunea Europeană, dar că este important ca la ONU „să semnalăm problema politică şi problema afectării bunăstării vieţii, a condiţiilor economice ale cetăţenilor români şi nu numai, pentru că regiunea Mării Negre, ştiţi prea bine, este o regiune vitală pentru exporturile de cereale şi de bunuri în întreaga lume".