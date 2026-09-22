„Lucrăm foarte îndeaproape cu liderii Rusiei şi Ucrainei şi vom rezolva această problemă. Cred că se va întâmpla mai repede decât cred oamenii", a declarat Donald Trump, potrivit Agerpres.

Donald Trump a făcut însă și în trecut de mai multe ori declaraţii asemnănătoare, fără să aibă loc progrese reale în vederea unei soluţionării a Războiului din Ucraina, reamintește News.ro.

Donald Trump a avut apoi o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a dat asigurări că are o "relaţie foarte bună", în timp ce principalul interesat a rămas impasibil.

Zelenski vrea ca războiul să se încheie „înainte de iarnă”

"Este timpul" ca războiul să se termine, a spus liderul republican care a lăudat, de asemenea, "foarte bunii luptători" ucraineni.

Preşedintele ucrainean a declarat că îşi doreşte ca războiul să se încheie "înainte de iarnă" şi a adăugat că mizează pe "ajutorul" omologului său american, cu care are o relaţie foarte complexă.

Donald Trump, care nu a atribuit niciodată Moscovei responsabilitatea pentru război, a reproşat recent Ucrainei că a dus la creşterea preţului motorinei prin atacurile sale asupra rafinăriilor ruseşti.