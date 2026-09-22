Șeful statului le-a transmis reprezentanților companiilor, băncilor și fondurilor de investiții că, dincolo de criza formării unui nou guvern, indicatorii macroeconomici ai României rămân solizi, transmite Agerpres.

Agenda președintelui în SUA a acoperit mai multe sectoare strategice, de la tehnologie la piețele de capital. „Am avut azi o întâlnire cu românii din sectorul tehnologic din Statele Unite. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Statele Unite, prezentându-le oportunităţi pentru România. Am avut o întâlnire cu oameni din zona financiară, organizată de J.P. Morgan, instituţii financiare care împrumută România, pentru a le spune pe unde suntem”, a detaliat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă.

Subiectul absenței unui Executiv funcțional la București a fost inevitabil, fiind principala preocupare a partenerilor americani. Întrebat direct dacă investitorii s-au arătat interesați de motivul pentru care România nu are încă un guvern, președintele a confirmat, explicând cum a fost structurată sesiunea de întrebări și răspunsuri.

„A fost o discuţie cu reprezentanţi ai companiilor, băncilor, fondurilor de investiţii care investesc în obligaţiuni româneşti, la un nivel mai înalt decât cele care au loc în mod curent la Bucureşti. Şi bineînţeles că au fost puse întrebări legate de situaţia politică, situaţia financiară. Eu am răspuns la cele legate de situaţia politică. Domnul ministru (Alexandru) Nazare şi domnul (Radu) Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toţi indicatorii financiar stăm foarte bine faţă de locul de unde am plecat. Şi am răspuns - în esenţă, le-am spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, aşa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică”, a explicat șeful statului.

Deși a refuzat să dezvăluie public un orizont de timp, Nicușor Dan a recunoscut că le-a oferit investitorilor americani propriile estimări cu privire la perioada în care România va reuși să își învestească un nou guvern, pentru a le oferi o perspectivă clară asupra deblocării situației administrative.