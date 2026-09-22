Concluzia lui Nicușor Dan după prima zi la Adunarea Generală a ONU. Mesajul transmis de președinte

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Nicusor dan onu
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Președintele Nicușor Dan a transmis marți seară, după prima zi la Adunarea Generală a ONU, că pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale și că România își va prezenta poziția privind securitatea regională în cadrul reuniunilor de la New York. 

autor
Aura Trif

La finalul zilei de marți, Nicușor Dan a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale: „Prima zi la Adunarea Generală a ONU. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”

Preşedintele a declarat că în cadrul Adunării Generale a ONU va avea o intervenţie miercuri dimineaţa şi o să participe, de asemenea, tot miercuri la o şedinţă a Consiliului de Securitate.

Nicuşor Dan a mai arătat că a fost la memorialul World Trade Center, unde a onorat memoria celor 5 români care au murit acum 25 de ani şi a participat la inaugurarea intersecţiei care va purta numele Regina Maria şi la întâlnirea cu comunitatea românească din New York şi câţiva din Statele Unite.

El a prezentat şi programul partenerei sale, Mirabela Grădinaru, în cadrul vizitei.

Despre priorităţile României în această adunare generală a ONU, preşedintele a spus că este o întâlnire anuală, dar care în acest an se preocupă foarte mult de zona de Securitate.

"România, evident, trăieşte într-o regiune în care există provocări de securitate şi dorim să prezentăm poziţia României pe această chestiune şi, evident, să fim în contact cu alţi lideri ca să vedem cum putem ca acţiunile noastre să ducă la stabilizarea regiunii", a mai afirmat el.

Donald Trump a susținut un discurs

Tot marți, președintele SUA, Donald Trump, a ținut un discurs la ONU. Acesta a declarat printre altele că guvernul american va folosi de-acum expresia „super inteligenţă” în loc de ”inteligenţă artificială (AI)”. În privința Ucrainei, înaintea unei întâlniri cu Volodimir Zelenski, a susținut din nou că sfârșitul războiului cu Rusia este aproape. A mai avertizat Iranul că trebuie să ajungă la un acord cu Statele Unite sau se va confrunta cu „anihilarea”.

După discurs, Trump a început o serie de întrevederi față în față, inclusiv cu Volodimir Zelenski, care, anterior, s-a recules la memorialul atentatelor din 11 septembrie.

Potrivit ziarului The Guardian, șefii serviciilor de informații avertizează că apetitul Kremlinului pentru asumarea riscurilor este în creștere. Așa că este posibil să apară, în următoarele luni, noi acte de sabotaj și alte tipuri de atacuri clandestine vizând țările care sprijină Ucraina.

Discursul ținut de Donald Trump la Adunarea Generală a ONU. Aliații din NATO așteaptă un răspuns ferm la amenințările Rusiei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, ONU, new york,

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