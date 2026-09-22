În privința Ucrainei - înaintea unei întâlniri cu Volodimir Zelenski - a susținut din nou că sfârșitul războiului cu Rusia este aproape.

Donald Trump, președintele SUA: „Am intrat într-o epocă de aur a Americii. Întreaga lume se minunează de bogăția, puterea și spiritul Americii revitalizate.”

Trump a început de parcă s-ar adresa alegătorilor de acasă, trecând în revistă ceea ce consideră că a realizat în domeniul economic, imigrație, combaterea criminalității.

Apoi s-a concentrat pe ceea ce, în opinia sa, are de făcut America în fața provocărilor din întreaga lume - în primul rând, programul nuclear al Iranului.

Donald Trump, președintele SUA: „Să anihilez Republica Islamică – și să o fac rapid, fără să le dăm șansa să distrugă din nou oameni și țări? Să-i trimit în iad? Dar cred că vor încheia un acord, chiar după alegerile (din SUA, în noiembrie).”

Trump a promis din nou că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia curând.

Donald Trump, președintele SUA: „Lucrăm îndeaproape cu liderii din Rusia și Ucraina. Vom rezolva asta mai repede decât își dau oamenii seama.”

Nu este clar ce îl determină să creadă acest lucru, mai ales în condițiile în care Ucraina și Rusia continuă schimburile de lovituri aeriene.

După discurs, Trump a început o serie de întrevederi față în față, inclusiv cu Volodimir Zelenski - care, anterior, s-a recules la memorialul atentatelor din 11 septembrie.

Un potențial armistițiu - parțial - cu Rusia, în privința atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice, precum și nevoia disperată a Kievului de a primi interceptori pentru bateriile Patriot - sunt temele principale ale discuției Trump - Zelenski.

Pe de altă parte, aliații din NATO așteaptă un răspuns ferm la amenințările Rusiei.

Mark Stone, corespondent Sky News: „Aliații SUA din Europa avertizează asupra pericolului clar și prezent pe care îl văd din partea Rusiei lui Putin. Ei așteaptă o poziție cât mai clară din partea președintelui american despre cum ar reacționa la orice fel de atac rusesc pe teritoriul NATO. Pentru că, mai ales în estul Europei, există o îngrijorare reală că Putin va încerca să testeze unitatea NATO și Articolul 5 al apărării colective. Ei cred că Putin ar putea ataca o țară NATO în următoarele câteva luni.”

Potrivit ziarului The Guardian, șefii serviciilor de informații avertizează că apetitul Kremlinului pentru asumarea riscurilor este în creștere. Așa că este posibil să apară, în următoarele luni, noi acte de sabotaj și alte tipuri de atacuri clandestine vizând țările care sprijină Ucraina.