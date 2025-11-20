De ce nu au doborât militarii drona care a intrat miercuri în spațiul aerian al României. Traseul aparatului prin țară

Stiri actuale
20-11-2025 | 11:41
avioane de luptă F-16
Profimedia

Încă o dronă a alertat Armata Română, în această săptămână. Oamenii din Delta Dunării și din nordul județului Galați au fost avertizați să stea la adăpost, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat aparatul de zbor fără pilot.

autor
Marius Grama

Militarii noștri au avut permisiunea să doboare ținta, însă nu au considerat-o o amenințare. Semnalul dronei a fost detectat la 20 de minute după miezul nopții.

Col. Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al MApN: „A pătruns venind dinspre localitatea Vâlcov, Ucraina, și s-a deplasat aproximativ 8 kilometri prin spațiul aerian al României, în zona localităților Periprava, Chilia Veche, unde semnalul a dispărut de pe radare”.

Cinci minute mai târziu, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor germane au decolat de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu pentru a urmări aparatul de zbor. Dar în zonă nu mai era nimic. După alte câteva minute, drona a apărut din nou, de data aceasta în județul Galați.

Aparatul de zbor s-a întors pe teritoriul țării noastre prin lunca Prutului, în dreptul localității Colibași, din Republica Moldova. A înaintat în nordul județului Galați, pe la Foltești, iar în regiunea comunei Oancea a dispărut în stânga Prutului.

Citește și
plauru
Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă

Dan Ionașcu, purtător de cuvânt al ISU Galați: „S-a emis un mesaj Ro-Alert pentru această zonă, pentru ca populația să adopte un comportament preventiv”.

Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Corespondent Știrile ProTV: „Militarii români au avut permisiunea de a doborî aparatul de zbor fără pilot. Însă, pentru că nu au considerat nicio clipă că drona ar reprezenta o amenințare, nu au tras asupra ei”.

Este pentru prima dată când un astfel de aparat părăsește spațiul aerian românesc prin Republica Moldova, dar este a 12-a pătrundere neautorizată de la începutul războiului din Ucraina. În alte 40 de cazuri, la noi au ajuns fragmente de dronă.

Cerasela Cilibon, localnică Periprava: „Ne-am săturat, de trei ani de zile am asistat la tot felul de licurici, explozii. Am ajuns să ne trezim în miez de noapte și să ne întoarcem pe partea cealaltă în pat, pentru că nu mai are niciun sens.”

Aeronavele Eurofighter s-au întors la bază la ora 01:50, iar cele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, drona,

Dată publicare: 20-11-2025 11:41

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă
Stiri actuale
Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă

Cele 231 de persoane din Ceatalchioi evacuate din cauza riscului de explozie al navei cu GPL lovite de dronă se pot întoarce acasă, anunță ISU Tulcea.

Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Stiri actuale
Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

S-a dat alarma luni seară, în Dâmbovița, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie. O dronă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a surprins, de la înălțime, imagini din timpul intervenției, în care pot fi observate și pagubele.

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Stiri actuale
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28