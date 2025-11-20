De ce nu au doborât militarii drona care a intrat miercuri în spațiul aerian al României. Traseul aparatului prin țară

Încă o dronă a alertat Armata Română, în această săptămână. Oamenii din Delta Dunării și din nordul județului Galați au fost avertizați să stea la adăpost, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat aparatul de zbor fără pilot.

Militarii noștri au avut permisiunea să doboare ținta, însă nu au considerat-o o amenințare. Semnalul dronei a fost detectat la 20 de minute după miezul nopții.

Col. Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al MApN: „A pătruns venind dinspre localitatea Vâlcov, Ucraina, și s-a deplasat aproximativ 8 kilometri prin spațiul aerian al României, în zona localităților Periprava, Chilia Veche, unde semnalul a dispărut de pe radare”.

Cinci minute mai târziu, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor germane au decolat de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu pentru a urmări aparatul de zbor. Dar în zonă nu mai era nimic. După alte câteva minute, drona a apărut din nou, de data aceasta în județul Galați.

Aparatul de zbor s-a întors pe teritoriul țării noastre prin lunca Prutului, în dreptul localității Colibași, din Republica Moldova. A înaintat în nordul județului Galați, pe la Foltești, iar în regiunea comunei Oancea a dispărut în stânga Prutului.

Dan Ionașcu, purtător de cuvânt al ISU Galați: „S-a emis un mesaj Ro-Alert pentru această zonă, pentru ca populația să adopte un comportament preventiv”.

Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Corespondent Știrile ProTV: „Militarii români au avut permisiunea de a doborî aparatul de zbor fără pilot. Însă, pentru că nu au considerat nicio clipă că drona ar reprezenta o amenințare, nu au tras asupra ei”.

Este pentru prima dată când un astfel de aparat părăsește spațiul aerian românesc prin Republica Moldova, dar este a 12-a pătrundere neautorizată de la începutul războiului din Ucraina. În alte 40 de cazuri, la noi au ajuns fragmente de dronă.

Cerasela Cilibon, localnică Periprava: „Ne-am săturat, de trei ani de zile am asistat la tot felul de licurici, explozii. Am ajuns să ne trezim în miez de noapte și să ne întoarcem pe partea cealaltă în pat, pentru că nu mai are niciun sens.”

Aeronavele Eurofighter s-au întors la bază la ora 01:50, iar cele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

