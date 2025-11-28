Nicuşor Dan: Ţara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional şi european

28-11-2025 | 12:47
Nicusor Dan
Agerpres

România rămâne un pilon de stabilitate în regiune și în Europa, un membru respectat al UE și NATO, contribuind alături de aliați la întărirea descurajării și apărării pe Flancul Estic, a declarat vineri președintele Nicușor Dan.

 

Mihaela Ivăncică

El a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului militar de către soldaţii profesionişti, mesaj care a fost prezentat de consilierul de stat Mihai Şomordolea, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul "Mormântul Ostaşului Necunoscut" din Parcul Carol I din Bucureşti.

Provocările de securitate ale României

"La fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri", a subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a apreciat că momentul depunerii jurământului "reprezintă un angajament solemn".

"Este, totodată, declaraţia fermă de loialitate prin care vă afirmaţi hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieţi. Această ceremonie este şi un bun prilej de a aduce un omagiu înaintaşilor noştri care au luptat pentru independenţă, suveranitate şi unitate naţională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război şi pe cei din teatrele de operaţii. Exemplul lor de curaj şi dăruire trebuie să rămână o sursă de inspiraţie pentru fiecare dintre dumneavoastră", a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele le-a transmis celor prezenţi că au devenit membri ai marii familii a Armatei României, "instituţie esenţială în asigurarea securităţii naţionale, care se bucură de încrederea cetăţenilor noştri".

"Nobila viaţă de militar implică multe privaţiuni, momente dificile şi cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră. Prin depunerea jurământului militar, faceţi dovada maturităţii şi vă asumaţi cu responsabilitate să apăraţi suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială şi democraţia constituţională", a completat şeful statului.

