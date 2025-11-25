Nicușor Dan a dezvăluit lucrul care l-a deranjat cel mai tare de când a ajuns președintele României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că nu există o colaborare între instituţii pentru ca informaţiile de care e nevoie pentru a lua decizii să fie puse într-un mod structurat, organizat şi stabil.

El spune că l-a deranjat cel mai tare că de multe ori informaţiile primite din anumite zone sunt diferite şi nu e normal.

"Ai nevoie de o administraţie care lucrează cu date, foarte important şi ca să iei decizia şi probabil că ăsta este, în perioada pe care am petrecut-o aici (n.r. Palatul Cotroceni), ăsta a fost lucrul care m-a (...) nu ştiu dacă şocat e cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare că de multe ori informaţiile pe care le primeşti din diferite zone sunt diferite sau diferă de la o lună la alta şi nu e normal. Tocmai pentru că nu există o structură şi o colaborare între instituţii, astfel încât informaţiile de care ai nevoie pentru a lua decizii să fie puse într-un mod structurat, organizat şi stabil. Ăsta este un lucru care ţine de funcţionarea statului", a afirmat Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025, întrebat cum vede integrarea tehnologiei în Strategia de apărare a ţării.

Nicuşor Dan a spus că statul nu are mecanismele de detectare automată a campaniilor de dezinformare şi interacţiunea dintre stat cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri este de multe ori deficitară.

"Un alt lucru este interacţiunea cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri şi interfaţa între stat şi cei care trebuie să-l folosească este de multe ori deficitară. Asta este corelată, dacă vorbim de Strategia naţională de apărare, cu încrederea oamenilor în stat, care este esenţială", a adăugat preşedintele.

Acesta a mai spus că statul român este bine pe zona "cyber", dar nu şi pe zona de dezinformare.

"În privinţa zonei de securitate propriu-zisă, aici avem bineînţeles zona "cyber", în care, în opinia mea, statul român e destul de bine. Bineînţeles că tehnologia avansează şi noi trebuie să avansăm odată cu ea - şi este zona de dezinformare în care încă nu suntem bine, adică nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare şi modul în care instituţiile statului comunică prin raportare la peisajul comunicaţional nu este deloc structurat", a menţionat Nicuşor Dan.

El a subliniat că este nevoie ca autorităţile statului şi media să recâştige încrederea în faţa cetăţenilor şi acesta este un proces care va dura.

"Dacă venim strict în zona de tehnologie, aici e nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare, în mod automat, pentru că aşa nu-ţi ajung oamenii ca să culegi toate lucrurile care pot să fie spuse. Deci, să nu laşi timp ca o campanie să devină - pentru o parte importantă din populaţie - adevăr. Ăsta este un lucru şi din nou, cum spuneam mai devreme, să reuşeşti ca în comunicarea instituţiilor statului, care trebuie să spună adevărul lor, ea să fie coordonată şi să aibă cu adevărat impact. În momentul de faţă - dau aşa absolut la întâmplare - un comunicat al Ministerului Apărării nu ştiu dacă ajunge la doi la mie din populaţie", a mai spus Nicuşor Dan.

