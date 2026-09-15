Reacţia sa vine după ce instanţa supremă a refuzat să permită Serviciului Poştal al SUA să aplice o nouă reglementare privind buletinele de vot trimise prin poştă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial, care vor avea loc în noiembrie, relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Preşedintele republican i-a acuzat pe judecători că sunt influenţaţi de democraţi în luarea unor hotărâri împotriva politicilor pe care le susţine, inclusiv când a fost vorba de regimul tarifar global şi de încercarea sa de a restricţiona cetăţenia prin naştere, speţe în care Curtea Supremă a decis împotriva lui Donald Trump.

Curtea are o majoritate conservatoare de șase la trei.

„Această Curte Supremă este intimidată şi manipulată de stânga radicală pentru a lua decizii care au făcut ca America să regreseze cu cel puţin o sută de ani”, a scris preşedintele republican pe Truth Social.

„Aceştia nu sunt oamenii pe care i-am intervievat pentru a face parte din Curtea Supremă a Statelor Unite, ci sunt doar o umbră a ceea ce erau iniţial”, a continuat el. „Este o Curte care va rămâne în istorie ca fiind cea care a pronunţat unele dintre cele mai distructive, dureroase şi dăunătoare decizii din istoria ţării noastre”, a scris Trump.

Preşedintele a afirmat că hotărârea privind votul prin corespondenţă reprezintă o „mare pierdere” pentru republicani. „Unii judecători sunt paralizaţi de aceşti democraţi smintiţi şi depravaţi şi sunt total incapabili să dea dovadă de curajul necesar pentru a salva America noastră”, s-a dezlănţuit Trump.

Instanţa a respins restricţiile privind votul prin corespondenţă pe care preşedintele american dorea să le impună pentru alegerile de la jumătatea mandatului, astfel că se menţine sistemul care permite alegătorilor americani să voteze trimiţând buletinul de vot prin poştă.

Preşedintele republican denunţă în mod regulat votul prin corespondenţă, căruia îi atribuie în mare parte înfrângerea sa – pe care încă nu o recunoaşte – din 2020 în faţa democratului Joe Biden. El a afirmat, fără a-şi susţine acuzaţiile, că decizia Curţii Supreme face acum ca fraudarea alegerilor să fie „mult mai uşoară” pentru democraţi la următoarele scrutinuri. Miza este majoră: aproape o treime dintre alegătorii americani au votat prin corespondenţă în 2024, potrivit organizaţiei States United.

Această decizie a Curţii Supreme survine cu mai puţin de două luni înainte de alegerile din 3 noiembrie, care se anunţă dificile pentru majoritatea republicană a lui Donald Trump. Dreapta americană ar putea pierde majoritatea sa fragilă din Camera Reprezentanţilor, sau chiar din Senat, în favoarea democraţilor.

În decizia luată luni, patru dintre cei şase judecători conservatori ai Curţii, inclusiv preşedintele acesteia, John Roberts, precum şi cei trei judecători progresiști, au respins cererea guvernului.