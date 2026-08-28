Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără funcție pe Dominic Fritz, fără să o trimită înapoi. Are și o explicație

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a transmis că își menține în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care a înaintat-o Curții Constituționale, însă nu a vrut să riște ca România să piardă banii din PNRR, în condițiile în care termenul limită pentru Legea integrității este 31 august.

”Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, afirmă președintele Nicușor Dan.

Tototdată, șeful statului cere, oficial, Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, ”să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi”.

”Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, mai spune Nicușor Dan.

Miercuri, 2 august, după o lună de dezbateri și nenumărate modificări, legea integrității a fost adoptată în Parlament cu articolul care prevede că aleșii găsiți în incompatibilitate sau conflict de interese, chiar și retroactiv, își pierd funcția. Printre ei se află și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care este și președinte al USR.

Nici măcar plângerea făcută de grupurile europarlamentare PPE și Renew la Comisia Europeană nu i-a oprit pe senatorii PSD, AUR, UDMR, dar și PNL să voteze.

Legea conține inclusiv paragraful care stabilește că „aleșii și demnitarii pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, chiar și retroactiv, își pierd mandatul în termen de 30 de zile.”

Astfel, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și peste 120 de persoane aflate în aceeași situație ar urma să rămână fără funcții dacă legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.