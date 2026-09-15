El apreciază că protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei, dar avertizează că ”nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări şi instigă la violenţă”. El susţine că guvernul pe care-l conduce face ”cu bună-credinţă şi responsabilitate” tot ce se poate pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă, potrivit News.ro.

”Simţim cu toţii tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări şi instigă la violenţă. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înţeleagă că nimeni nu câştigă atunci când ţara este dezbinată prin ură şi interese partinice”, a scris, marţi seară, pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan.

Acesta este de părere că „nu ne putem permite să ne pierdem unii de alţii”: ”Reuşim doar împreună, cu răbdare, cu înţelepciune şi cu încredere”.

”Cu toţii ne dorim acelaşi lucru: o Românie mai bună pentru fiecare. Vă asigur că atât eu, cât şi Guvernul, facem cu bună-credinţă şi responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea şi răspundem concret, în măsura în care este posibil şi întotdeauna în interesul ţării”, a mai declarat premierul interimar.

Protestul neautorizat al fermierilor din faţa Guvernului, nemulţumiţi de situaţia dificilă în care se află zootehnia românească şi agricultura, a degenerat.

Participanţii au forţat cordonul de jandarmi şi au blocat traficul pe şoseaua Kiseleff. Unii protestatari au aruncat cu obiecte şi s-au luat la bătaie cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene. Printre manifestanţi, au fost văzuţi şi susţinători ai lui Călin Georgescu, unii având tricouri imprimate cu imaginea acestuia.

În jurul orei 15.00, un grup masiv de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris.

Jandarmeria anunţă că 24 de persoane, între care opt jandarmi, au fost rănite, iar 30 de cetăţeni violenţi au fost scoşi din mulţime şi duşi la Poliţie.