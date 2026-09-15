Gigantul a pierdut peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață de la vârful său din 2021 – o scădere de aproape 80% în doar cinci ani – și nu mai este listat în S&P 100, arată publicația Fortune.

De la vârful de 264 de miliarde de dolari din noiembrie 2021, compania Nike valorează acum aproximativ 57 de miliarde de dolari, acțiunile tranzacționându-se la aproximativ 38 de dolari. După aproape 18 ani în S&P 100 și o scădere de 36% în 2026, Nike va ieși din indice pe 21 septembrie, deși va rămâne în S&P 500.

Alte companii care părăsesc indicele în aceeași zi sunt Honeywell Aerospace, Simon Property Group și Colgate-Palmolive, înlocuite de companii din sectorul tehnologic precum Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks și Sandisk.

Cum s-a produs declinul Nike

Conform raportului pentru investitori, afacerea de bază s-a deteriorat, cu venituri de 46,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, în scădere cu 2%. China rămâne o problemă, cu vânzări în scădere cu 17% în al patrulea trimestru. Nike a avertizat că veniturile vor continua să scadă în prima jumătate a anului fiscal 2027.

Afacerea directă către consumator a scăzut cu 6%, la 17,7 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din wholesale au crescut cu 6%, la 27,5 miliarde. CEO-ul Elliott Hill a declarat:

„Am realizat îmbunătățiri structurale semnificative pentru a pune bazele strategiei noastre «Sport Offense» în ceea ce privește cultura echipei, produsele inovatoare, puterea mărcii și modul în care deservim consumatorii din țările și orașele în care suntem prezenți”, a declarat Hill în raport. „Deși continuăm să ne confruntăm cu dificultăți în ceea ce privește veniturile, suntem încurajați de progresele înregistrate în domeniul produselor de performanță și ne concentrăm pe o execuție consecventă, pe îmbunătățirea profitabilității și pe extinderea succeselor noastre pentru a ne atinge întregul potențial.”

China a devenit crucială pentru redresare, Nike înregistrând opt trimestre consecutive de scădere a vânzărilor. Acțiunile Nike erau deja în scădere cu aproximativ 35% în 2026, investitorii fiind sceptici că redresarea va produce o recuperare semnificativă.

Deși investiția majoră a companiei pe piața chineză părea inițial să dea rezultate solide, situația s-a înrăutățit de atunci. Pe lângă taxele vamale și dinamica războiului comercial, care au creat obstacole, precum și repoziționarea producției, consumatorii chinezi au manifestat o preferință din ce în ce mai mare pentru mărcile locale. Compania se confruntă cu concurența brandurilor chinezești Anta și Li Ning, dar și a rivalilor internaționali Hoka și On.

Analist: „indicele S&P 100 are mai degrabă o semnificație simbolică”

„Ieșirea din indice este puțin jenantă, dar, în rest, irelevantă, în opinia mea”, spunea analistul Morningstar, David Swartz, pentru Front Office Sports. Deoarece indicele S&P 100 este atât de exclusivist, nu este neobișnuit ca unele companii renumite să fie înlocuite, iar ieșirea din indice nu reprezintă neapărat un semn al declinului unei companii (indicii sunt reechilibrați periodic pentru a se asigura că capitalizările de piață ale companiilor membre se încadrează într-un anumit interval).

Swartz nu crede că excluderea Nike din indicele S&P 100 „va avea vreun efect asupra prețului acțiunilor sale”.

„Nici asupra activității Nike nu are vreun efect”, spune el. „Este o reflectare a capitalizării bursiere reduse și a problemelor actuale ale companiei, dar acestea sunt oricum bine cunoscute de toată lumea.”

Cristina Fernández, analist la Telsey Advisory Group, împărtășește o opinie similară, declarând pentru FOS că „din perspectiva investițiilor, acest lucru nu ne schimbă în niciun fel părerea despre companie”.

Laurent Vasilescu, de la BNP Paribas, declară pentru FOS că „indicele S&P 100 are mai degrabă o semnificație simbolică”.

„Le reamintește investitorilor cât de mult s-a depreciat capitalul propriu de la, din păcate, maximele înregistrate în 2021”, consideră analistul. „A fost o spirală descendentă lungă și dureroasă.”