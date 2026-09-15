La Milano, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin James Abankwah, iar după şapte minute Ekkelenkamp a majorat avantajul friulanilor la 2-0, scrie News.ro.

Nerazzurri au redus din diferenţă prin Carlos Augusto, în minutul 26, şi au egalat în minutul 35, când a înscris Barella.

A fost 2-2 la pauză, dar Marcus Thuram a adus în avantaj gazdele, cu reuşita sa din minutul 57. Zece minute mai târziu Pio Esposito a mărit ecartul, înscriind din careu. Bonny a trimis şi el mingea în plasă, în minutul 79, iar tabela a fost închisă de Idrissa Gueye, în minutul 90.

Etapa trecută, Inter a câștigat cu 3-2 contra lui Napoli, după ce era condusă cu 2-0

Scorul final a fost Inter Milano – Udinese 5-3. Etapa trecută, Inter a revenit spectaculos după ce era condusă de Napoli tot cu 2-0 și a câștigat meciul cu scorul de 3-2.

Echipa lui Chivu are patru victorii din patru etape şi, cu 12 puncte, e pe locul secund în clasament. Udinese ocupă poziţia a 13-a, cu 4 puncte.