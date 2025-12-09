Nicușor Dan l-a învățat să vorbească în română pe Emmanuel Macron. Ce l-a pus să spună. VIDEO

Președintele Nicușor Dan l-a vizitat marți , la Paris, pe omologul său Emmanuel Macron, cu care a purtat discuții "extrem de cordiale".

Palatul Élysée a publicat o filmare din timpul întâlnirii celor doi șefi de stat. Nicușor Dan l-a „provocat” pe liderul francez său să spună în limba română: „Trăiască prietenia dintre România și Franța!”.

Emmanuel Macron s-a descurcat bine cu limba română, așa că cei doi șefi de stat au încheiat clipul în franceză: „À bientôt!” (La revedere!).

Ce au discutat cei doi

La finalul întâlnirii de la Élysée, Nicușor Dan a afirmat că a abordat, în cadrul întâlnirii, perspectiva investiţiilor în industria de apărare prin programul SAFE.

Şeful statului a afirmat că, în ceea ce priveşte industria română de apărare, au existat trei etape: una în care "cumpăram şi nu ceream nimic" şi o a doua, "cea în care cumpăram şi puneam condiţia ca lucrurile să se întâmple în România şi când se termina comanda, investiţia nu mai era actuală".

În prezent, România "vrea ca investiţiile pe care SAFE le aduce în programul nostru de apărare să se transforme în nişte investiţii permanente", a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan a spus că l-a invitat pe preşedintele Franţei în România, acesta confirmând că va da curs vizitei anul viitor.

El a spus că a vorbit cu omologul său despre economie şi de investiţiile franceze în România şi preşedintele Macron a subliniat faptul că în imensa majoritate, investiţiile franceze în România sunt investiţii strategice pe termen lung şi nu investiţii speculative.

"Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiţia de la Tarniţa, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie. Am discutat de Republica Moldova şi am constatat că poziţiile noastre sunt aliniate pe această chestiune şi am vorbit, bineînţeles, şi de celelalte teme ale agendei europene. Ştiţi că avem un Consiliu European la sfârşitul săptămânii viitoare, cu mai multe teme: bugetul multianual, sprijinul pentru Ucraina şi toate celelalte. Şi ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toţi şi în care am agreat că să învăţăm unii de la ceilalţi", a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că a încercat, în discuţiile cu presa franceză, să ofere o imagine realistă a României.

"Cred că am devenit suficient de maturi astfel încât să nu mai spunem un lucru acasă şi un lucru afară. Am încercat să descriu România aşa cum este ea, cu provocările şi cu oportunităţile pe care le oferă şi cu locul şi rolul pe care înţelege să-l aibă în interiorul instituţiilor internaţionale, în special la Uniunea Europeană", a punctat şeful statului.

Şi liderul de la Elysee a publicat pe contul său de X un film alături de preşedintele Dan.

"Sunt foarte fericit să îl primesc pe preşedintele român în prima sa vizită în calitate de preşedinte, chiar dacă cunoaşte bine ţara noastră", a spus Emmanuel Macron, care i-a urat omologului său "Bine ai venit!"în limba română.

La rândul său, Nicuşor Dan i-a răspuns: "Cred că avem un parteneriat şi că există spaţiu pentru a-l consolida în domeniul securităţii, economiei şi schimburilor culturale".

Emmanuel Macron a afirmat că România şi Franţa au realizat multe în ultimele luni pentru relaţia bilaterală, pentru Europa noastră, pentru Ucraina. La final, preşedintele francez a spus "Trăiască prietenia dintre România şi Franţa!".

