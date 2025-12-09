Nicușor Dan l-a învățat să vorbească în română pe Emmanuel Macron. Ce l-a pus să spună. VIDEO

Stiri Politice
09-12-2025 | 19:14
×
Codul embed a fost copiat

Președintele Nicușor Dan l-a vizitat marți, la Paris, pe omologul său Emmanuel Macron, cu care a purtat discuții "extrem de cordiale".  

autor
Stirileprotv

Palatul Élysée a publicat o filmare din timpul întâlnirii celor doi șefi de stat. Nicușor Dan l-a „provocat” pe liderul francez său să spună în limba română: „Trăiască prietenia dintre România și Franța!”.

Emmanuel Macron s-a descurcat bine cu limba română, așa că cei doi șefi de stat au încheiat clipul în franceză: „À bientôt!” (La revedere!).

Ce au discutat cei doi

La finalul întâlnirii de la Élysée, Nicușor Dan a afirmat că a abordat, în cadrul întâlnirii, perspectiva investiţiilor în industria de apărare prin programul SAFE.

Citește și
Sorin Grindeanu
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

Şeful statului a afirmat că, în ceea ce priveşte industria română de apărare, au existat trei etape: una în care "cumpăram şi nu ceream nimic" şi o a doua, "cea în care cumpăram şi puneam condiţia ca lucrurile să se întâmple în România şi când se termina comanda, investiţia nu mai era actuală".

În prezent, România "vrea ca investiţiile pe care SAFE le aduce în programul nostru de apărare să se transforme în nişte investiţii permanente", a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan a spus că l-a invitat pe preşedintele Franţei în România, acesta confirmând că va da curs vizitei anul viitor.

El a spus că a vorbit cu omologul său despre economie şi de investiţiile franceze în România şi preşedintele Macron a subliniat faptul că în imensa majoritate, investiţiile franceze în România sunt investiţii strategice pe termen lung şi nu investiţii speculative.

"Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiţia de la Tarniţa, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie. Am discutat de Republica Moldova şi am constatat că poziţiile noastre sunt aliniate pe această chestiune şi am vorbit, bineînţeles, şi de celelalte teme ale agendei europene. Ştiţi că avem un Consiliu European la sfârşitul săptămânii viitoare, cu mai multe teme: bugetul multianual, sprijinul pentru Ucraina şi toate celelalte. Şi ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toţi şi în care am agreat că să învăţăm unii de la ceilalţi", a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că a încercat, în discuţiile cu presa franceză, să ofere o imagine realistă a României.

"Cred că am devenit suficient de maturi astfel încât să nu mai spunem un lucru acasă şi un lucru afară. Am încercat să descriu România aşa cum este ea, cu provocările şi cu oportunităţile pe care le oferă şi cu locul şi rolul pe care înţelege să-l aibă în interiorul instituţiilor internaţionale, în special la Uniunea Europeană", a punctat şeful statului.

Şi liderul de la Elysee a publicat pe contul său de X un film alături de preşedintele Dan.

"Sunt foarte fericit să îl primesc pe preşedintele român în prima sa vizită în calitate de preşedinte, chiar dacă cunoaşte bine ţara noastră", a spus Emmanuel Macron, care i-a urat omologului său "Bine ai venit!"în limba română.

La rândul său, Nicuşor Dan i-a răspuns: "Cred că avem un parteneriat şi că există spaţiu pentru a-l consolida în domeniul securităţii, economiei şi schimburilor culturale".

Emmanuel Macron a afirmat că România şi Franţa au realizat multe în ultimele luni pentru relaţia bilaterală, pentru Europa noastră, pentru Ucraina. La final, preşedintele francez a spus "Trăiască prietenia dintre România şi Franţa!".

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Etichete: emmanuel macron, nicusor dan,

Dată publicare: 09-12-2025 18:41

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO
Stiri externe
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Decembrie 2025

57:41

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28