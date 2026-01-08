Un bărbat a înscenat furtul unui BMW X5 la Iași pentru a încasa asigurarea de 30.000 euro, dar cheia mașinii l-a dat de gol

Un cetățean moldovean a încercat să păcălească o firmă de asigurări, înscenând furtul propriului autoturism, relatează Ziarul de Iași.

Dorința sa rapidă de a primi despăgubirea, presupunând că poliția nu va găsi mașina, a stârnit însă suspiciuni. A fost dat de gol chiar de cheile autoturismului.

Bărbatul a raportat pe 21 decembrie 2021 dispariția BMW-ului său X5. El a declarat că în seara de 18 decembrie observase o problemă tehnică la mașină și o parcase pe marginea unui drum european, într-o parcare din satul Miclăușeni, comuna Butea.

Timp de aproximativ o oră, a încercat să examineze și să repare automobilul, dar nu a reușit să-l pornească din cauza unei defecțiuni serioase la cutia de viteze. Fiind deja noapte, a lăsat mașina în parcare și a dormit la un hotel. La trei zile după, când s-a întors, a constatat că vehiculul dispăruse.

A doua zi după ce a raportat dispariția mașinii, bărbatul a depus la GRAWE Carat SA din Republica Moldova o cerere de plată a asigurării. În iulie, el încheiase o poliță CASCO pentru autoturism, care acoperea și riscul furtului, pentru o sumă de 30.500 euro.

Cheile care l-au dat de gol

Pe 30 decembrie 2021, a predat polițiștilor cele două seturi de chei cu telecomandă ale vehiculului. A precizat că nu folosise cheile de rezervă decât de câteva ori și nu le împrumutase altcuiva. Le păstrase acasă în Republica Moldova și le-a adus de acolo pentru a le preda autorităților.

Graba bărbatului de a încasa asigurarea a stârnit imediat suspiciuni în rândul anchetatorilor, iar datele colectate au confirmat neconcordanțele.

Prima cheie a făcut ultimul update în după-amiaza zilei de 18 decembrie, ziua presupusului „furt”, când autoturismul avea 189.750 km și 20 de litri de combustibil. Cheile de rezervă și-au făcut ultima actualizare pe 19 decembrie, când mașina mai parcurse 234 km și avea doar 9 litri în rezervor. Deoarece cheile se pot actualiza doar în contact cu mașina, rezultă că autoturismul nu fusese furat.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare și pentru sesizarea unui fapt penal nereal. Judecătorii l-au achitat pentru producerea de probe false, deoarece nu existau dovezi că ar fi creat probe pentru a susține „furtul”.

În schimb, a fost găsit vinovat de sesizarea nereală a unei fapte penale și a primit o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare, cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și șase luni. Apelul său a fost respins, iar sentința Judecătoriei Pașcani a rămas definitivă.

