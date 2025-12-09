Nicușor Dan, despre apropierea AUR de narativele pro-ruse. „Vom avea nişte reaşezări ale opiniilor”

Nicușor Dan afirmă că, deocamdată, această apropiere este percepută „destul de abstract”, însă, dacă va deveni vizibilă și clară, reacția publicului ar putea fi diferită.

Declarațiile au fost nuanțate marți, într-o conferință de presă, după reacțiile generate de interviul acordat presei franceze, în care susținuse că votanții AUR nu trebuie considerați, în ansamblu, nici extremiști, nici pro-ruși. El a ținut să explice contextul în care și-a formulat opinia.

„Da, am spus că nu sunt toţi. Am spus că cei mai mulţi dintre ei, motivaţia celor mai mulţi dintre ei este o revoltă faţă de modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România. Am spus asta de mai multe ori. Şi că în acest moment oamenii aceştia care sunt nemulţumiţi de modul în care merg lucrurile în România spun: orice e mai bine decât cei care guvernează acum. Asta este realitatea. Şi atunci, ei găsind un singur vehicul electoral către care în momentul acesta se pot îndrepta, se îndreaptă către un partid care are în program elemente care sunt anti-europene, ba chiar pro-ruse. Asta este situaţia, care evident că în anii următori, va evolua. Adică eu sunt convins că, pe măsură ce această apropiere AUR de narativele pro-ruse, care este cumva destul de abstractă, va deveni mai concretă, vom avea nişte reaşezări ale opiniilor publicului”, a declarat Nicușor Dan.

Edilul a insistat astfel că miezul susținerii AUR vine mai curând dintr-o frustrare față de guvernare și administrarea statului, decât din adeziunea la ideologiile asumate de partid. În viziunea sa, radicalizarea discursului formațiunii sau o eventuală clarificare a pozițiilor geopolitice ar putea determina o schimbare vizibilă a simpatiilor electorale în anii următori.

