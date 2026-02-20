Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, la întâlnirea care a avut loc la Cotroceni cu liderii coaliţiei, niciunul dintre partidele de la guvernare nu a adus în discuţie vreo altă creştere de taxe faţă de cele care sunt în implementare deja, acesta arătând că românii "au plătit un cost" şi în viitor nu vor mai exista "turbulenţe suplimentare".

Şeful statului a avut, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire cu liderii coaliţiei de guvernare.

"Am vrut să înţeleg care este situaţia cu cele două legi care întârzie să apară - reducerea în administraţia publică şi cea privind relansarea economică. Mi s-a spus că sunt foarte aproape ca ele să fie trecute prin ordonanţă de urgenţă. Am întrebat de buget şi mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare din cei de acolo a ridicat nişte opinii pe buget. Una peste alta, această coaliţie merge înainte, adică n-am văzut niciun fel de manifestare în alt sens decât că, prin negociere, care e necesară în politică, toată lumea e dispusă să meargă înainte în această formulă guvernamentală", a detaliat Nicuşor Dan, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că inflaţia a ajuns la 10% în ţara noastră şi puterea de cumpărare a scăzut cu 10%.

”Dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI să fie mai rău de atât”

"Dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI să fie mai rău de atât, pe de altă parte, poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem aşa o diminuare a puterii de cumpărare", a precizat şeful statului.

În contextul întâlnirii cu liderii de la guvernare, el a susţinut că nu au existat discuţii privind alte creşteri de taxe.

"Ce pot să spun este că nu vor exista turbulenţe suplimentare. Deci, oamenii au plătit un cost deja. Şi pe perioada următoare nu vor exista turbulenţe care să-i facă să sufere şi mai mult. (...) Ce pot eu să spun cu toată fermitatea este că niciunul din partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuţie vreo altă creştere de taxe faţă de cele care sunt în implementare deja. Deci asta pot să spun cu fermitate", a dat asigurări Nicuşor Dan.