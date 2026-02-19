Întrebat de ce nu a participat la Davos și Munchen și a ales să vină la Washington, Nicușor Dan a spus că absența sa din acest an nu înseamnă că „nu ne ducem peste un an sau doi când avem discuții, proiecte de transmis”.

„Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic. Este o chestiune de securitate într-o lume în care toate lucrurile sunt legate între ele”, a spus președintele într-o declarație de presă susținută la sediul Ambasadei României la Washinton.

Legat de criticile aduse deplasării sale în SUA, președintele României a menționat că este important să fim „parteneri în diferite formate și să consolidăm parteneriatul cu SUA”.

„De asta am venit. Se pune întrebarea cum alegi între SUA și UE. Răspunsul meu este că nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem. Comisia Europeană a fost prezentă”, a mai declarat acesta.

Din partea Uniunii Europene participă comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, ca observator. De asemenea, singurele state din UE care s-au alăturat consiliului sunt Ungaria și Slovacia.

Întâlnire cu Marco Rubio

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Şeful statului apare în fotografii alături de Rubio, având în mână o şapcă inscriţionată cu MAGA.

El a menționat că a discutat cu multă lume la Washington și că „în tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politețe”.

„În ceea ce privește relația cu SUA. Este o relație diplomatică. Este un dosar care crește și cu multe paliere”, a mai declarat el.