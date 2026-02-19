Într-o declarație de presă făcută la Washington, Nicușor Dan a glumit: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă”.

Preşedintele Donald Trump şi-a început, joi, discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând pe fiecare oaspete în parte şi spunând câteva cuvinte despre el, încercând să fie și amuzant, uneori.

Când a venit rândul preşedintelui Nicuşor Dan, Donald Trump l-a salutat ca pe „premierul” României şi a spus că poporul român este „minunat, fantastic” şi face treabă bună.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că prezența sa la Consiliul pentru Pace înființat de Trump a fost un gest simbolic pentru relația dintre cele două țări.

„Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic. Este o chestiune de securitate într-o lume în care toate lucrurile sunt legate între ele”, a spus președintele într-o declarație de presă susținută la sediul Ambasadei României la Washinton.