Dintre reprezentanții țărilor care au statut de observator, doar președintele Nicușor Dan a ținut un discurs. Statele membre au promis o contribuție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza de 7 miliarde de dolari, iar Statele Unite 10 miliarde, a anunțat Donald Trump la reuniunea Consiliului Păcii, pe care l-a numit cel mai important astfel de comitet din punctul de vedere al prestigiului și puterii.

În discursul de deschidere de la Washington, președintele american s-a adresat direct mai multor lideri din sală. Când a venit rândul președintelui Nicușor Dan, Donald Trump a făcut o greșeală, apoi a lăudat poporul român.

Donald Trump, președintele SUA: „Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați. Poporul român este fantastic, oameni fantastici, așa cum sunteți și voi fantastici. Și mulți dintre ei vin și muncesc în această țară și ne ajută în această țară, după cum știți, și sunt pur și simplu oameni foarte, foarte serioși”.

Reuniunea a avut loc la Institutul pentru Pace al Statelor Unite, o instituție redenumită recent ca să includă și numele președintelui Donald Trump. Pe lângă cei din Comitetul Executiv al Consiliului, din care face parte și fostul premier britanic Tony Blair, la Washington au ajuns oficiali din 25 de state membre ale Consiliului pentru Pace - printre care președinți și șefi de Guvern, dar și reprezentanți ai peste 10 țări și instituții cu statut de observator.

Dintre statele care nu sunt membre, România este singura care a fost reprezentată la un rang înalt, prin șeful statului, și, astfel, Nicușor Dan a fost invitat să țină un discurs.

Nicușor Dan, președintele României: „Și putem să ajutăm să reconstruim, recondiționăm școlile din Gaza. Și în al patrulea rând, cred că cel mai important lucru, avem expertiză: Putem ajuta să reconstruim instituții, ca poliția, justiția, administrația publică. Am făcut asta în alte părți ale lumii și putem contribui cu experți, cu instructori. De asemenea, e important să menționez că avem relații bune atât cu evreii, cât și cu palestinienii, și asta va ajuta. Așa că vă puteți baza pe noi!”

La reuniune, țări membre ale Consiliului s-au angajat să aloce peste 7 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza.

În total, doar pentru reconstrucție ar fi însă nevoie de 70 de miliarde, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Donald Trump: „Statele Unite vor face o contribuție de 10 miliarde de dolari către Consiliul pentru Pace”.

Administrația americană își propune să deschidă o bază militară cu 5 mii de persoane în Gaza, potrivit BBC. Baza ar urma sa fie operațională pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare, care să mențină securitatea în zonă.

Creat inițial pentru a coordona eforturile de încetare a focului și de reconstrucție în Fâșia Gaza, Consiliul pentru Pace are o Cartă care intră în contradicție cu alte angajamente luate deja de România, a explicat președintele Nicușor Dan.

Din acest motiv, țara noastră nu poate deveni deocamdată membră, iar oficialii poartă discuții cu partea americană pentru a vedea dacă prevederile Cartei pot fi revizuite.

În situația noastră, cu același statut de observator, sunt și Comisia Europeană și alte state de pe continent, precum Italia, Suedia, Polonia, Grecia, Țările de Jos și Norvegia.

Există și temeri că acest Consiliu creat de Trump ar fi un rival pentru ONU.

Donald Trump: „Consiliul pentru Pace va avea aproape un rol de supraveghere asupra Organizației Națiunilor Unite și se va asigura că acesta funcționează corespunzător. Însă noi vom consolida Națiunile Unite. Cred că este cel mai important consiliu. Cu siguranță, în ceea ce privește puterea și prestigiul, nu a existat niciodată ceva comparabil, pentru că aceștia sunt cei mai mari lideri ai lumii. Lucrăm împreună pentru a asigura un viitor mai luminos pentru oamenii din Gaza, din Orientul Mijlociu și din întreaga lume”.

Niciun observator, deci nici România, nu a participat la vot și nu a semnat rezoluția de la final.