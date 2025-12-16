Concluziile summitului de la Helsinki. Liderii UE au cerut sprijin, inclusiv financiar, pentru întărirea flancului estic

Liderii țărilor nordice și estice din Uniunea Europeană s-au întâlnit marți la Helsinki, la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, la care a participat și președintele Nicușor Dan.

Oficialii au transmis într-un glas că prioritatea întregii Europe, inclusiv financiară, trebuie să fie apărarea frontierei estice. Nicușor Dan a afirmat că noul buget multianual al Uniunii ne poate ajuta să continuăm înzestrarea Armatei.

Summitul Statelor de pe Flancul de Est a adus la Helsinki șefi de stat și de guvern din opt țări. Aceștia au transmis că frontiera estică este cea mai expusă amenințărilor din partea Rusiei, care vor continua pe termen lung.

În consecință, liderii cer ajutorul, inclusiv financiar, al tuturor țărilor din Uniune pentru a întări apărarea în Est.

Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei: „UE poate juca un rol important în sprijinirea eforturilor individuale ale statelor membre de a-și consolida capabilitățile de apărare, prin identificarea surselor de finanțare, simplificarea reglementărilor și întărirea mobilității militare”.

Liderii cer prioritizarea inițiativei propuse de Comisia Europeană pentru supravegherea flancului estic, care conține un proiect de împiedicare a mobilității terestre a forțelor inamice de-a lungul frontierei, dar și un zid împotriva dronelor.

Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei: „Trebuie acordată o atenție specială dezvoltării sistemelor de apărare antidrone și a capacităților de contramobilitate”.

Kristen Michal, prim-ministrul Estoniei: „Un flanc estic puternic nu poate fi doar proiectul regiunii noastre. El necesită acțiune comună din partea NATO și a UE”.

Polonia și Finlanda vor conduce de acum înainte așa-numita Coaliție a Flancului Estic.

Nicușor Dan, președintele României: „Ceea ce este important pentru noi este ca efortul pe care îl depunem pe Flancul Estic să fie echilibrat între Nord și Sud”.

Șeful statului spune că România are posibilitatea să continue înzestrarea armatei odată cu viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, care începe în 2028.

Nicușor Dan, președintele României: „Toată chestiunea e de cât de bine vor fi reprezentate interesele României și eu nu am niciun fel de dubiu că o să reușim să fructificăm oportunitățile”.

Pentru proiectul de supraveghere a frontierei estice, țările participante la summit vor trimite propuneri. Însă, ca să fie pus în practică, acesta trebuie să fie aprobat de toți cei 27 de lideri ai statelor UE. Potrivit agenției Reuters, mai multe țări cu influență din Uniune nu ar fi de acord.

