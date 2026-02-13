Şeful statului le cere cetățenilor să continue să pună presiune pe decidenții politici.

”Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudență față de viitorul economic. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010”, transmite președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Încetinirea economiei și probleme structurale

Șeful statului arată că nu e ceva ce descoperim acum.

”Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale. Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate”, spune Nicușor Dan.

Președintele are un mesaj și pentru responsabilii politici: ”Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Iar dumneavoastră, cetățenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme”.

”Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, mai transmite președintele Nicușor Dan.

Recesiunea tehnică confirmată

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut față de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunțată vineri de către specialiști era inevitabilă și anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”.