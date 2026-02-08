Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

Nicușor Dan a fost invitat de Trump la prima reuniune a Consiliului Pacii, care ar urma să aibă loc la Washington. Echipa președintelui analizează dacă acesta va da curs invitației.

Adrian Popovici,  Robert Hoară,  Lorena Mihăilă

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat pe Facebook că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

„Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii. De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a scris el pe pagina sa.

De asemenea, el a precziat că decizia privind participarea României la eveniment „va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”.

 Țara noastră nu a hotărât dacă va adera la Consiliu, explică sursele Știrilor ProTV. Subiectul ar urma să fie dezbătut în cadrul Cinsiliului Suprem de Apărare a Țării, după cum a explicat ministrul Alexandru Nazare.

„Această decizie este una strategică, de politică externă. Este foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă. Dar repet, deciziile în privinţa acestor lucruri se iau în CSAT. În ipoteza în care această discuţie va avea loc şi sunt convins că va avea loc la un moment dat în CSAT vom evalua acest lucru”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, întrebat de jurnalişti despre suma de un miliard de dolari necesară pentru obţinerea unui loc în Consiliu.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat, duminică, că preşedintele Nicuşor Dan a primit oficial scrisoarea de invitaţie prin care României i se propune să devină membră a Consiliului pentru Pace.

”Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.

În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene. 

Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, a transmis Nicușor Dan la final de ianuarie.

Donald Trump organizează prima reuniune a Consiliului Păcii

Consiliul Pacii, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.

Despre planificata întâlnire a relatat iniţial Axios, care a menţionat că reuniunea va avea rol şi de conferinţă de strângere de fonduri pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza.

„Putem confirma că întâlnirea Consiliului pentru Pace este programată pe 19 februarie", a declarat oficialul într-un comunicat pentru Reuters. Întrebări suplimentare au fost trimise Casei Albe, care nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Întâlnirea va avea loc la Institutul American pentru Pace din Washington, D.C., a relatat Axios.

Viktor Orbán, premierul Ungariei, a declarat că va participa la reuniunea de la Washington, după ce a fost printre primii care au semnat pentru a se alătura inițiativei. Mai multe țări europene au refuzat invitația. Recent, ministrul de externe al Italiei a anunțat că nici țara sa nu va face parte din Consiliu, din constrângeri constituționale.

