Potrivit Agerpres, Melonia a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituţionale.

Premierul Italiei, care este percepută ca având relaţii bune cu Trump, a declarat că Washingtonul a invitat acum Italia să se alăture ca ţară observatoare, ceea ce ea a descris drept "o soluţie bună".

Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situaţia în Orientul Mijlociu, o prezenţă italiană şi europeană este importantă, a subliniat ea.

Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Conceput iniţial pentru a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, ambiţiile acestui organism sunt acum neclare, Trump sugerând că poate fi folosit pentru a soluţiona conflicte şi crize în întreaga lume.

Multe ţări europene văd acest organism ca pe o tentativă de a submina ONU şi refuză să participe, Bulgaria şi Ungaria fiind singurele state UE care s-au alăturat iniţiativei care reuneşte 26 de ţări până acum.