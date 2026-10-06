VIDEO: Cum să menții machiajul „sexy eyes” toată ziua. Secrete de la un make-up artist

Ana Cucuta, un make-up artist de succes, cunoscută de vedetele din România, a fost invitată în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, pentru a oferi câteva sfaturi despre machiaj.

Pentru ca machiajul să reziste cât mai mult și să avantajeze forma ochilor, ea spune că este important să urmărim mai mulți pași: pregătirea pleoapei, aplicând aceleași produse pe ea ca pe ten, sau primer pentru fard;

identificarea formei ochilor, deoarece aceasta dă contur machiajului

iar în funcție de culoarea ochilor alegem fardul potrivit Machiajul rezistă pe un ten cu tendință de îngrășare dacă ele aplică un primer pentru fard, urmat de pudră, exact ca pe ten, pentru o crea o bază rezistentă.

Cum alegem nuanța fardului În funcție de culoarea ochilor, alegem nuanța fardului. Pentru fetele cu ochii albaștri se potrivesc nuanțe de bordo, roșiatice și roz, vibrante, care atrag atenția asupra albastrului ochiului. Putem aplica chiar și un creion de buze pe linia ochilor, deoarece acesta are nuanțe mai calde și rozalii, pentru a obține conturul perfect al ochilor. Setăm cu fard creionul aplicat, pentru a oferi rezistență. Pentru cei mai neexperimentați, Ana recomandă un creion cu o textură cremoasă, care să fie ușor de întins și difuzat. La astfel de machiaje nu se recomandă accentuarea buzelor, pentru a nu distrage atenția de la machiajul ochilor.

Ochii căprui sau negri Culorile îndrăznețe și vibrante sunt recomandate pentru această nuanță a ochilor de către make-up artiști, mai spune Ana. Ochii cu o culoare neutră sunt baza perfectă pentru nuanțe care ies în evidență și pentru a experimenta cu culorile de machiaj.

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Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , ,