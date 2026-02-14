Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoşani, instanţă la care a activat, o solicitare de comunicare de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001.

Acţiunea în instanţă a fost declanşată după ce fostul judecător a fost nemulţumit de răspunsul primit pe cale administrativă din partea Universităţii Bucureşti.

Axinte vrea să ştie dacă Nicuşor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de matematică între anii 1989-1992 şi dacă acesta şi-a finalizat studiile la Universitatea Bucureşti. Ea solicită, prin intermediul instanţei, ca universitatea să îi pună la dispoziţie atât copie după foaia matricolă a preşedintelui, cât şi după diploma de licenţă.

”Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul”

"Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti. Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor. O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun. În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand. Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România", a declarat, pentru AGERPRES, Lăcrămioara Axinte.

Fosta judecătoare a fost propusă de Alianţa pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituţională a României.