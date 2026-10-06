El era urmărit internaţional pentru omor şi va fi dus la Vâlcea pentru punerea în executare a mandatului de arestare care a fost emis în lipsă.

„La data de 6 octombrie 2026, Poliţia Română aduce în ţară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internaţional, pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Acesta a fost preluat de poliţiştii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autorităţile elveţiene, pentru a fi condus, în judeţul Vâlcea, în vederea îndeplinirii procedurilor judiciare şi punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său”, anunţă, marţi, Poliţia Română.

În 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, şi faţă de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia.

„Cooperarea internaţională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, a mai transmis sursa citată.

Tribunalul Vâlcea a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Bălţăţeanu Gheorghe Vlăduţ, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor. Înaintea emiterii mandatului de arestare, anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa suspectului.

„Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora", au transmis atunci anchetatorii.