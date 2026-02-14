În campania pentru Primăria Capitalei, preşedintele Nicuşor Dan l-a susţinut pe candidatul USR Cătălin Drulă, aflat în competiţie cu Ciprian Ciucu (PNL) şi cu Daniel Băluţă (PSD). Daniel Băluţă, din postura de lider al PSD Bucureşti, are un rol-cheie în consiliul general al Capitalei: fără voturile PSD, Ciprian Ciucu poate strânge, teoretic, o majoritate de un singur vot peste limită. În practică, primarul PNL nu a reuşit să adune o majoritate la primele şedinţe de Consiliu General.

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a mai discutat cu preşedintele Nicuşor Dan după alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Da, am mai discutat cu domnul preşedinte Nicuşor Dan despre Bucureşti, despre bugetul Bucureştiului. Şi după alegerile pentru Primărie am discutat. Domnul preşedinte Nicuşor Dan îşi exercită prerogativele constituţionale, acelea de mediator”, a spus Daniel Băluţă.

Liderul PSD Bucureşti susţine că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan într-un cadru mai larg, tema discuţiei fiind bugetul Capitalei, strâns legat de bugetul naţional pe 2026, pe care Guvernul Bolojan s-a angajat public să-l adopte până la finalul lunii februarie.

Primarul general Ciprian Ciucu l-a criticat pe Daniel Băluță: ”Aici este parșivenia”

”Am discutat cu toţi cei interesaţi despre Bucureşti. Nu este ok să menţionez şi celelalte persoane, dar credeţi-mă, tocmai pentru că bugetul Bucureştiului este o prioritate, tocmai pentru că trebuie să ajungem la o formulă echitabilă, atât pentru nevoile pe care Primăria Municipalului Bucureşti le are, cât şi pentru nevoile pe care sectoarele Capitalei le au. Ne interesează pe toţi, toate partidele politice, toţi liderii politici avem această preocupare vie ca viitorul buget al Capitalei, chiar şi într-o formulă de compromis, să fie acceptat de toate părţile şi, credeţi-mă, sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat, şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV.

Săptămâna trecută, într-un interviu pentru Insider politic, primarul general Ciprian Ciucu l-a criticat pe Daniel Băluţă pentru lipsa de susţinere din Consiliul General.

”Deci nu mă plâng, am soluţii. «Pune mâna şi votează în Consiliul General şi nu mai fă pe mironosiţa». Asta este mesajul. Hai să vedem, votează-le, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul, că aşa e uşor să zici, mă, Ciucu se plânge, Ciucu se plânge, dar nu vine cu soluţii. Bun, hai să te văd. Aici este parşivenia, pentru că orice i-ai propune care nu este popular, aici este un comportament foarte parşiv. Orice propui şi este nepopular, între patru ochi sau în discuţii consilierii ca să ajungem la o concluzie scoatem după aceea pe surse, împachetându-l aşa fel încât să fie împotriva ta. Băi, nu merge, nu s-a întâlnit hoţul cu prostul, eu fiind prostul aici, că măcar hoţ nu sunt”, a afirmat primarul general, întrebat cum a ajuns ”la cuţite” cu preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă.