Trump: De fiecare dată când vorbesc cu Putin, conversațiile nu duc nicăieri

Stiri externe
23-10-2025 | 13:58
Miercuri, țările din Uniune au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include restricții privind deplasarea diplomaților ruși. Și Donald Trump a anunțat măsuri restrictive împotriva a două mari companii petroliere rusești.

Miercuri, țările din Uniune au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include restricții privind deplasarea diplomaților ruși. Și Donald Trump a anunțat măsuri restrictive împotriva a două mari companii petroliere rusești.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mers la Washington ca să discute planul la care liderii europeni au lucrat pentru pacea din Ucraina. Documentul, în 12 puncte, ajunge joi pe masa liderilor europeni, la summit-ul de toamnă de la Bruxelles.

Donald Trump, președintele SUA: „În ceea ce privește sinceritatea (lui Putin), singurul lucru pe care îl pot spune este că, de fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar ele nu duc nicăieri.”

Dezamăgit - din nou- de Putin, președintele american a anunțat sancțiuni economice pentru cele mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, și filialele acestora. Concret, toate bunurile și resursele acestor companii sunt blocate și trebuie raportate Trezoreriei Statelor Unite. Orice instituție său persoană care inițiază tranzacții sau alte activități cu peste 30 de filiale riscă, de asemenea, sancțiuni.

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite a explicat că măsura a fost necesară din cauza refuzului președintelui Putin de a pune capăt războiului. Oficialul american a acuzat marile companii petroliere rusești că finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ceea ce face președintele astăzi, prin aceste sancțiuni, este să pună mai multă presiune asupra ambelor tabere, în acest caz asupra Rusiei. Totul are scopul de a schimba modul de gândire, de a se asigura că Puţin înțelege.”

Donald Trump a spus că speră ca noile sancțiuni să contribuie la un progres în negocierile de pace și a subliniat că acestea ar putea fi retrase rapid dacă Rusia acceptă încetarea focului. La Moscova, însă, nu s-a schimbat nimic.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Elementele poziției noastre sunt cunoscute, au fost clar formulate de președintele nostru și sunt deja cunoscute. Nu avem nicio noutate pentru dumneavoastră pe această temă.”

În același timp, Rusia acuză Occidentul că încearcă să destabilizeze piețele energetice mondiale. Ambasada Rusiei la Londra a avertizat că sancțiunile vor duce la creșterea prețurilor și vor afecta securitatea energetică a țărilor sărace. Rosneft și Lukoil exportă peste 3 milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce reprezintă o parte semnificativă din producția globală.

Fără rachete Tomahawk

Pe de altă parte, Trump a reiterat că Statele Unite nu vor livra Ucrainei rachete Tomahawk.

Donald Trump, președintele SUA: „Va dura minimum șase luni, de obicei un an, ca să învețe cum să le folosească. (Rachetele Tomahawk) sunt extrem de complexe. Deci singura modalitate prin care un Tomahawk va fi lansat e dacă noi l-am lansa, iar noi nu vom face asta.”

Chiar și așa, președintele Volodimir Zelenski nu se întoarce cu mâna goală la Kiev după turneul său prin Europa. În Suedia, a semnat un contract pentru achiziţionarea a 150 de avioane de luptă.

Dată publicare: 23-10-2025 13:53

