Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni seară, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, că România este o țară coruptă și că românii au dreptate să considere că statul nu arată voință reală în lupta împotriva corupției.

„Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru şi luciditate momentul la care suntem tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm şi aşteptările şi speranţe. Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani şi trăim mai bine decât mulţi din oamenii din ţărie vecine nouă. România este o ţară coruptă şi românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi de faptul că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor”, a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului a punctat că totuşi astăzi România este „mai puţin coruptă decât acum 20 de ani.

„E adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă ne-a ţinut înapoi. Puteam să fim mult mai departe şi să trăim mult mai bine faţă de cum trăim azi. E adevărat şi că în ultimele luni nu am văzut corupţie la vârful statului român”, a mai spus Nicuşor Dan.

