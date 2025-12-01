Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși

01-12-2025 | 17:52
parada alba iulia 1 decembrie
Inquam Photos / Dana Cotovanu

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a comentat incidentele din capitala Marii Uniri, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanelor de flori de către președintele Nicușor Dan a stârnit reacții de dezaprobare.

Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, se va vedea de către cine”. Edilul anunţă că organizatorii unor manifestaţii nu vor mai primi aprobări pentru ca acestea să se desfăşoare de Ziua Naţională la Alba Iulia.

„Sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Naţională cu decenţă, cu unitate, cu empatie faţă de ceilalţi. Ne pare rău că astfel de elemente care au venit din afara oraşului, aduşi, şi vom vedea de către cine, au stricat puţin acest ceremonial care s-a desfăşurat totuşi impecabil din punct de vedere al paradei militare”, a declarat primarul Gabriel Pleşa (PNL), duminică după-amiază, pentru ziarulunirea.ro.

Ce decizie a luat primarul orașului

Edilul din Alba Iulia anunţă că cei care anul acesta au primit aprobare pentru a organiza adunări publice nu vor mai primi avize pentru astfel de evenimente de Ziua Naţională.

„Am promis şi mă voi ţine de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus prin Legea 60 şi erau obligaţi să respecte la manifestări, organizatorii nu vor mai primi aprobare să facă manifestări chiar de Ziua Naţională, pentru că e păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestiuni de genul acesta de la o minoritate care, cred eu, ar trebui să se ruşineze pentru că de Ziua Naţională are astfel de manifestări. Respect democraţia, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decenţă”, a adăugat Pleşa în declaraţia acordată jurnaliştilor de la Ziarul Unirea.

Luni, la Alba Iulia au fost organizate evenimente publice la care au participat susţinători ai AUR, simpatizanţi ai SOS România, dar şi fani ai lui Călin Georgescu. Deşi uniţi de idealurile suveraniste, susţinătorii au participat la evenimente separate, evitând să se intersecteze.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung, luni, la Alba Iulia, manifestări similare având loc şi la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, în momentul în care, la Monumentul Unirii, a fost depusă o coroană de flori din partea sa. O parte a huduielilor a avut loc chiar în timpul intonării Imnului de Stat al României.

Sursa: News.ro

