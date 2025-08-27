Surse: Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca ar putea fi propunerile pentru conducerile SRI și SIE. AUR îi laudă deja pe cei doi

Surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că, marți seara, la întâlnirea de la Palatul Victoria , președintele României ar fi menționat două nume pentru conducerile celor două servicii de informații ale statului.

Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan și cu președinte,e interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care aveau la acea oră o ședință a coaliției de guvernare.

Potrivit surselor politice, președintele României ar fi menționat două nume pentru conducerile celor două servicii: Gabriel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE.

”Nu a fost o propunere propriu-zisă”, spun social-democrații.

Astfel, fiecare partid trebuie să se consulte întâi în ce privește acest subiect.

Atunci când au avut loc negocierile pentru formarea Guvernului, Ilie Bolojan ar fi fost de acord ca șeful SRI să fie decis de Nicușor Dan, fără ca liberalii să aibă un cuvânt de spus.

PSD ar dori ca în locul lui Gabriel Vlase la conducerea SIE să vină Alexandru Petrescu, șeful ASF, în cazul în care Vlase își dă demisia.

AUR laudă posibilele propuneri pentru SRI și SIE

Zvonurile privind posibilele propuneri pentru conducerile SRI și SIE au ajuns și la urechile liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Parlamentarul spune că ”atât Gabriel Zbarcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili”.

”Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc!”, a transmis Peiu într-un mesaj pe Facebook.

Și fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, se declară ”extraordinar de încântat” de posibilitatea ca Gabriel Zbârcea să conducă Serviciul ROmân de Informații.

”Aș putea spune că sunt extraordinar de încântat că putem avea în curând un șef la Serviciul Român de Informații în persoana unui naționalist și suveranist autentic. Așa cum se descrie singur avocatul Gabriel Zbârcea.

Nu pe tiparul Simion sau Georgescu, ci un suveranist patriot adevărat, cu anvergură profesională și intelectuală, cu CV ca la carte. Gabriel Zbârcea are modele sănătoase și aparține unui creuzet de gânditori care de ceva vreme ridică ştacheta suveranismului românesc foarte sus cu idei așezate, articulate, nu cu sloganuri ceaușiste.

Creuzetul acesta ia uneori forma unui podcast. Pe drept cuvânt, livrat spre binele obștii de asociatul d-lui Zbârcea, renumitul avocat Florentin Țuca. Acesta are invitați interesanți cu care dezbate temele zilei, sociale, politice, culturale, existențiale, de suflet. Îi puteți urmări în acest podcast pe intelectuali rasați, oameni de cultură, profesioniști din diverse domenii precum Adrian Severin, Cristian Terheș, Dan Puric, Sorin Lavric, Florin Călinescu, Robert Turcescu, Dana Budeanu, Dan Dungaciu, Gheorghe Piperea, Andrei Marga, Dan Bitman, Petrișor Peniu.

O astfel de mișcare din partea președintelui Nicușor Dan ar putea părea o dovadă că vrea să aducă în România pacea socială. Un președinte votat de o parte proeuropeană și mai progresistă a societății numind într-o asemenea funcție importantă un naționalist și suveranist adevărat!

Aș putea spune că sunt încântat și de viziunea dl Zbârcea asupra justiției, pentru că a analizat cu multă profunzime fenomenul așa-zisei lupte anticorupție începând cu anii 2005 care a culminat cu dosariada cărora le-au căzut victime atâtea personaje politice, dar nu numai. Această perioadă neagră a justiției române nu trebuie să se mai repete! România nu este nici pe departe un stat atât de corupt cum, cu rea-credință, au încercat la un moment dat să îl zugrăvească unii. Perioada vânătorii de corupți trebuie trimisă definitiv în subsolurile paginilor de istorie, iar dl Zbârcea ar putea avea un rol important în acest sens. Voi nu ați fi la fel de încântați?”

