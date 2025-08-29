Cristian Tudor Popescu spune că Marius Lazurcă, posibil viitor șef al SIE, a fost decorat de ”un colonel KGB în rezervă”

Stiri Politice
29-08-2025 | 10:04
CTP
Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Cristian Tudor Popescu atrage atenția că unul dintre numele care sunt vehiculate în spațiul public pentru a prelua conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE) ar fi fost decorat de ”preasfântul Moscovei”, un ”colonel KGB în rezervă”.

autor
Cristian Matei

Gazetarul afirmă că a verificat o informație pe care a primit-o despre Marius Lazurcă, despre care unele surse politice spun că ar putea fi numit la conducerea SIE, și a aflat că acesta a fost decorat ”cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.

Mesajul complet al lui Cristian Tudor Popescu

M. Lazurcă, decorat de preasfântul Moscovei

Primesc din Republica Moldova, sub semnătura dlui Dragoș Galbur, din Bălți, următoarea semnalare: „Vă salut cu respect din Republica Moldova, stimate dle Cristian Tudor Popescu. Referitor la ultimul text al domniei voastre, vin să adaug că propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, Marius Lazurcă, care a fost ambasador la noi la Chișinău, a fost un apropiat al reprezentanților Patriarhiei Ruse în Basarabia, în detrimentul Mitropoliei Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. Lazurcă chiar a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.

Citește și
nicusor dan
Surse: Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca ar putea fi propunerile pentru conducerile SRI și SIE. AUR îi laudă deja pe cei doi

Am verificat, și, într-adevăr, dl Lazurcă a fost decorat în 2016 de către mitropolitul Vladimir. Acest Vladimir a fost căpitan în Armata Sovietică și a fost avansat colonel când devenise mitropolit al Moldovei!, subordonată Patriarhiei KGB a Întregii Rusii. S-a implicat în alegerile prezidențiale din 2016, afirmând că la conducerea țării trebuie să vină un familist ca Dodon, omul Kremlinului, nu o femeie fără copii, ca Maia Sandu. În primăvara acestui an, s-a străduit să-i întoarcă pe preoții care au părăsit Mitropolia subordonată lui Kirill pentru Mitropolia Basarabiei, ținând de Patriarhia României.

P.S.
Unii dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan speră că nu e adevărată opțiunea lui pentru Zbârcea și Lazurcă. Întrebare: de ce nu ne comunică dl președinte Dan, măcar pe net, dacă e scump la vorbă, că nu i-a propus pe cei doi românoși?”

Surse: Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca ar putea fi propunerile pentru conducerile SRI și SIE

Reacția lui Cristian Tudor Popescu vine după ce surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că, marți seara, la întâlnirea de la Palatul Victoria, președintele României ar fi menționat două nume pentru conducerile celor două servicii de informații ale statului: Gabriel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE.

”Nu a fost o propunere propriu-zisă”, spun social-democrații.

Astfel, fiecare partid trebuie să se consulte întâi în ce privește acest subiect.

Cei de la partidul AUR îi laudă deja pe cei doi.

Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

Sursa: Pro TV

Etichete: SRI, cristian tudor popescu, sie,

Dată publicare: 29-08-2025 09:48

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Grindeanu respinge ideea numirii șefilor serviciilor din opoziție. Ce spune despre numele vehiculate pentru SRI și SIE
Stiri Politice
Grindeanu respinge ideea numirii șefilor serviciilor din opoziție. Ce spune despre numele vehiculate pentru SRI și SIE

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că numele vehiculate pentru șefia serviciilor secrete sunt simple speculații. El a subliniat că viitorii conducători ai SRI trebuie să fie persoane care apără interesul național.

Surse: Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca ar putea fi propunerile pentru conducerile SRI și SIE. AUR îi laudă deja pe cei doi
Stiri Politice
Surse: Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca ar putea fi propunerile pentru conducerile SRI și SIE. AUR îi laudă deja pe cei doi

Surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că, marți seara, la întâlnirea de la Palatul Victoria, președintele României ar fi menționat două nume pentru conducerile celor două servicii de informații ale statului.  

Recomandări
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
Stiri Politice
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59