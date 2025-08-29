Cristian Tudor Popescu spune că Marius Lazurcă, posibil viitor șef al SIE, a fost decorat de ”un colonel KGB în rezervă”

Cristian Tudor Popescu atrage atenția că unul dintre numele care sunt vehiculate în spațiul public pentru a prelua conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE) ar fi fost decorat de ”preasfântul Moscovei”, un ”colonel KGB în rezervă”.

Gazetarul afirmă că a verificat o informație pe care a primit-o despre Marius Lazurcă, despre care unele surse politice spun că ar putea fi numit la conducerea SIE, și a aflat că acesta a fost decorat ”cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.

Mesajul complet al lui Cristian Tudor Popescu

”M. Lazurcă, decorat de preasfântul Moscovei

Primesc din Republica Moldova, sub semnătura dlui Dragoș Galbur, din Bălți, următoarea semnalare: „Vă salut cu respect din Republica Moldova, stimate dle Cristian Tudor Popescu. Referitor la ultimul text al domniei voastre, vin să adaug că propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, Marius Lazurcă, care a fost ambasador la noi la Chișinău, a fost un apropiat al reprezentanților Patriarhiei Ruse în Basarabia, în detrimentul Mitropoliei Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. Lazurcă chiar a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.

Am verificat, și, într-adevăr, dl Lazurcă a fost decorat în 2016 de către mitropolitul Vladimir. Acest Vladimir a fost căpitan în Armata Sovietică și a fost avansat colonel când devenise mitropolit al Moldovei!, subordonată Patriarhiei KGB a Întregii Rusii. S-a implicat în alegerile prezidențiale din 2016, afirmând că la conducerea țării trebuie să vină un familist ca Dodon, omul Kremlinului, nu o femeie fără copii, ca Maia Sandu. În primăvara acestui an, s-a străduit să-i întoarcă pe preoții care au părăsit Mitropolia subordonată lui Kirill pentru Mitropolia Basarabiei, ținând de Patriarhia României.

P.S.

Unii dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan speră că nu e adevărată opțiunea lui pentru Zbârcea și Lazurcă. Întrebare: de ce nu ne comunică dl președinte Dan, măcar pe net, dacă e scump la vorbă, că nu i-a propus pe cei doi românoși?”

Surse: Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca ar putea fi propunerile pentru conducerile SRI și SIE

Reacția lui Cristian Tudor Popescu vine după ce surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că, marți seara, la întâlnirea de la Palatul Victoria, președintele României ar fi menționat două nume pentru conducerile celor două servicii de informații ale statului: Gabriel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE.

”Nu a fost o propunere propriu-zisă”, spun social-democrații.

Astfel, fiecare partid trebuie să se consulte întâi în ce privește acest subiect.

Cei de la partidul AUR îi laudă deja pe cei doi.

