Înainte de a-i spune că nu va mai fi primit la Cotroceni, jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigaţii Media, a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de dânsa.

Șeful statului a invocat injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat și a susținut că dispoziția sa privind interzicerea accesului pentru Ovidiu Vanghele nu a fost respectată de angajații Administrației Prezidențiale.

Anunțul a fost făcut chiar la finalul conferinței, când Nicușor Dan i s-a adresat direct jurnalistului Ovidiu Vanghele, comunicându-i că nu va mai putea participa la întâlnirile cu presa de la Cotroceni.

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. (...) În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, i-a transmis președintele jurnalistului.

Nicușor Dan nu a oferit, în intervenția sa, detalii suplimentare despre injuriile la care a făcut referire sau despre momentul în care ar fi dispus interzicerea accesului jurnalistului.

Trebuie precizat că Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public stabilește la Articolul 19, alin (2) că „Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea.”