Nicușor Dan și ”fiul marelui Ion Rațiu”: ”Este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării”

27-12-2025 | 16:09
Nicusor Dan, Nicolae Raţiu
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat sâmbătă, pe Facebook, o imagine de la întâlnirea cu fiul lui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu. Șeful statului spune despre acesta că este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României.

Cristian Matei

”Pe fiul marelui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunităţii de români”, a scris Nicușor Dan.

El afirmă că Nicolae Raţiu este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al ţării noastre.

De asemenea, prin Fundaţia pe care acesta o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse pentru a urma studii superioare în Marea Britanie.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat săptămâna trecută la Paris şi la Londra, unde a avut întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor de români.

