Nicușor Dan a semnat trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, cercetată pentru un prejudiciu de 8 milioane de lei

21-10-2025 | 16:40
Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului Florentina Ioniţă-Radu, subliniind că o Armată puternică înseamnă integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel.

Aura Trif

Potrivit şefului statului, orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigenţă şi transparenţă deplină.

"Avem nevoie de o cultură a integrităţii consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară şi imediată. Combaterea corupţiei, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect faţă de uniformă, faţă de cei care şi-au pus viaţa în slujba ţării şi faţă de încrederea cetăţenilor", a scris preşedintele, pe Facebook.

Plăți ilegale de milioane pentru cadre militare

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, şi alţi 18 militari sunt urmăriţi penal de procurorii anticorupţie într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile.

încasat peste 200.000 de lei ca manager al spitalului și încă 170.000 lei din alte surse, potrivit declarației de avere completată anul trecut. Procurorii anticorupție spun că în perioada 2020–2023 a obținut în mod ilegal bani alături de alți 17 suspecți.

Florentina Ioniță
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând de joia trecută, faţă de generalul maior Florentina Ioniţă-Radu, având funcţia de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" - U.M. 02482 Bucureşti şi ordonator terţiar de credite din cadrul MApN, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale);

- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale);

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale).

De asemenea, Florentina Ioniţă-Radu trebuie să depună în termen de şapte zile o cauţiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Prima tornadă cu victime în Franța din ultimii 17 ani. O persoană a murit și alte nouă sunt rănite

Sursa: Agerpres

21-10-2025 16:40

