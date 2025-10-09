Nicuşor Dan, după acordul din Gaza: România rămâne angajată să susțină eforturile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu

Preşedintele Nicuşor Dan salută, joi, ajungerea la un acord pentru Gaza, despre care apreciază că ”aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune ”.

”Salut cu căldură acordul privind încetarea focului şi întoarcerea în siguranţă a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza”, a scris, joi, pe reţeaua X, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta s-a referit la ”eforturile şi leadershipul valoros” al preşedintelui american Donald Trump, al Egiptului, Qatarului, Turciei şi al tuturor partenerilor implicaţi în asigurarea acestui important progres în negocieri.

”Acest lucru aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Semnarea acordului pentru prima etapă a planului lui Donald Trump pentru Gaza este prevăzută să aibă loc joi la ora 12:00, ora Israelului (şi a României).

O sursă informată cu privire la detaliile acordului, citată de Reuters, a precizat că încetarea focului ar trebui să intre în vigoare în Gaza din momentul semnării acordului.

Netanyahu a declarat că îşi va convoca guvernul joi pentru a aproba acordul.

O sursă Hamas a spus că ostaticii în viaţă vor fi predaţi în termen de 72 de ore de la aprobarea acordului de către guvernul israelian. Israelul a declarat că eliberarea ostaticilor ar trebui să înceapă sâmbătă. Dintre cei 48 de ostatici, 20 sunt consideraţi a fi încă în viaţă.

