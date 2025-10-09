Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

09-10-2025 | 10:39
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că românii au obligația de a combate ”prin toate mijloacele discursul antisemit” și ”discursul care incită la ură”.

”Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră, în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință, pentru simplul motiv că avea o altă apartenență etnică. Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic”, a spus președintele României la ceremonia la care a participat și vicepremierul Cătălin Predoiu, dar la care a lipsit premierul Ilie Bolojan, în condițiile în care prim-ministrul se pregătea pentru ședința de Guvern.

În continuare, șeful statului a declarat că ne aflăm ”într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră”.

”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură. Și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul inclusiv, este o obligație pe care o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit. Deci să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România.”, a mai spus Nicușor Dan.

