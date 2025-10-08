Un parlamentar AUR cere să fie verificată starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan, deoarece există o ”îngrijorare”

08-10-2025
Nicuşor Dan rade, ras
Inquam Photos / Octav Ganea

Un senator al partidului AUR a anunțat că a depus la Senat o ”adresă” prin care cere acestei instituții ”să ceară informații relevante” cu privire la starea de sănătate a președintelui României, Nicușor Dan.  

Cristian Matei

Parlamentarul Cristian Vântu, membru al partidului condus de George Simion, afirmă că a luat această decizie ”având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament cel puțin neobișnuit, iar o parte semnificativă a populației își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime”.

Fără să dea detalii despre ce fel de ”comportament cel puțin neobișnuit” este vorba - și nici ce înseamnă exact ”o parte semnificativă a populației” -  senatorul AUR spune că, dacă se va dovedi că Nicușor Dan este în ”imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului de președinte al României”, atunci CCR va trebui să constate ”vacanța funcției.

Senator Cristian Vântu: ”În acest sens, am depus chiar astăzi o adresă către Președintele Senatului, prin care îi solicit:

1. să ceară informații relevante de la Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală cu privire la starea de sănătate a domnului Dan Nicușor, în calitate de titular al funcției de Președinte al României, strict în limitele permise de lege și cu respectarea deplină a confidențialității datelor medicale;

gafa nicusor
VIDEO. Nicușor Dan, moment de confuzie la Timișoara. Președintele a uitat protocolul în timpul ceremoniei

2. în măsura în care din aceste informații ar rezulta imposibilitatea temporară, din motive medicale, de exercitare a atribuțiilor, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României, potrivit art. 146 lit. h) din Constituție și art. 44–45 din Legea nr. 47/1992.

3. în ipoteza în care din documentația transmisă ar rezulta imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului de președinte al României, să solicite CCR constatare vacanței funcției, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 97 din Constituție.

Acest demers nu este unul partizan, ci unul de răspundere instituțională, întreprins în interesul continuității funcțiilor statului, al transparenței și al încrederii publice”.

