Nicușor Dan, despre demisia lui Moșteanu: „Blamarea publică nu e proporțională cu faptele”

03-12-2025 | 14:40
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre noul ministru al Apărării, că pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliţie şi ei l-au consultat cu privire la numirile de miniştri, înainte, şi se aşteaptă să o facă şi acum.

El a ţinut să precizeze, ca observaţie generală, că intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporţională cu faptele.

”Pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliţie. Ei m-au consultat cu privire la numirile de ministri, înainte, şi mă aştept să o facă şi acum”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Şeful statului a precizat că a vorbit cu Ionuţ Moşteanu înainte de anunţul demisiei şi i-a spus că decizia este la el.

Despre faptul că nu există ministrul la Apărare de o săptămână, preşedintele Nicuşor Dan a spus că ”este un ministru responsabil care se ocupă”.

”Chiar am avut o discuţie pe o poziţie pe care România a să o aibă în structurile europeane, pe o chestiune precisă, o poziţie pe economie şi mi s-a spus că ministrul este la apărare pentru că chiar se ocupă de... Nu, nu e niciun pericol. Se mai întâmplă, în democraţie, miniştrii să plece, 10 zile, 15 zile”, a spus el.

Ionuț Moșteanu a demisionat după scandalul cu diploma

Ministrul Apărării şi-a publicat pe Facebook diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti.

Ce s-a întâmplat cu Artan. A fost resuscitat timp de o oră de medici

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care ia act de demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi cel prin care îl desemnează interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă.

