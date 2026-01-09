Îngrijorare în Europa după declarațiile SUA despre Groenlanda. Liderii UE spun că viitorul insulei aparține locuitorilor săi

Declarațiile americanilor privind Groenlanda provoacă îngrijorare. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că statele membre discută deja pașii de urmat, în cazul în care Washingtonul va merge mai departe cu această idee.

În ultima perioadă, președintele Donald Trump și alți oficiali americani au subliniat în mod repetat importanța strategică a Groenlandei. Așa că au reaprins speculațiile privind o posibilă preluare a insulei – cu forța sau cu bani. Liderii europeni subliniază că viitorul insulei poate fi decis doar de locuitorii săi și de Danemarca.

Ministrul de Externe al Groenlandei urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. La reuniune merge și ministrul de Externe al Danemarcei. Întâlnirea a fost solicitată de partea daneză, care spune că este necesară pentru a lămuri apriga dispută izbucnită recent. Oficialii danezi și groenlandezi susțin că Statele Unite nu înțeleg pe deplin ce oferă deja țările lor, atât în privința resurselor, cât și din punct de vedere militar.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat, de asemenea, că este nevoie de temperarea discursului public. În schimb, premierul danez a folosit un limbaj mult mai dur și a spus clar că, dacă președintele Donald Trump ar lua Groenlanda cu forța, acesta ar fi sfârșitul NATO. În prezent, europenii sunt uniți și susțin ferm Danemarca și Groenlanda”.

În Groenlanda, îngrijorarea este tot mai mare după declarațiile președintelui Donald Trump, care a invocat motive de securitate națională pentru a justifica preluarea controlului asupra teritoriului. Localnicii se tem că un astfel de scenariu ar putea implica inclusiv forța militară. Potrivit celor mai recente sondaje, doar 6% dintre locuitorii Groenlandei susțin ideea ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Marea majoritate a oamenilor de aici își doresc independența, dar pe termen lung, nu neapărat chiar acum. Vorbind cu un localnic imediat după sosire, acesta mi-a spus: „Președintele Trump crede că este un om mare, dar noi nu îl vedem așa... pentru noi este un om mic.”

Mai aproape de România, oficialii europeni sunt în alertă după recentele declarații venite din Statele Unite. Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, spune că acestea ridică semne serioase de întrebare privind respectarea suveranității. La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că lumea devine „din ce în ce mai nefuncțională”, într-un discurs susținut în fața ambasadorilor francezi, la Palatul Élysée.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Este un haos total, legea celui mai puternic pare să prevaleze, iar în fiecare zi oamenii se întreabă dacă Groenlanda va fi invadată, dacă Canada va fi amenințată să devină al 51-lea stat al Statelor Unite sau dacă Taiwan va fi și mai mult încercuit”.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că Danemarca nu a făcut suficient pentru a proteja Groenlanda. Oficialul american a adăugat că președintele Donald Trump este „dispus să meargă până la capăt” pentru a apăra interesele Statelor Unite în regiunea arctică.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „(Europenii) aduc mereu argumente din trecut. Spun: am luptat împreună în Al Doilea Război Mondial sau în războiul împotriva terorismului. Suntem recunoscători pentru asta și prețuim acești aliați. Dar faptul că ai făcut ceva inteligent acum 25 de ani nu înseamnă că nu poți face ceva greșit astăzi”.

Dar sunt multe voci la Washington care nu iau în calcul vreo anexare în forță a Groenlandei.

Roger Wicker, membru republican al Camerei Reprezentanților: „Mesajul transmis clar de prietenii noștri din Danemarca și din Groenlanda este că viitorul nu include negocieri. Nu există disponibilitate pentru a negocia cumpărarea sau schimbarea statutului juridic al teritoriului lor, pe care îl dețin de atât de mult timp”.

Totuși, fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Mike Pence, a declarat că susține o eventuală... achiziție financiară a insulei de către SUA, și nu o intervenție militară.

Mike Pence, fost vicepreședinte al Statelor Unite: „Ar trebui să existe un aranjament financiar pe termen lung care să permită Statelor Unite să dobândească acest teritoriu, la fel ca în cazul achiziției Louisianei sau al Alaskăi”.

Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump analizează „o gamă de opțiuni” pentru preluarea controlului asupra insulei. Potrivit administrației, utilizarea armatei americane nu este exclusă. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește anexarea, susținând că acest pas este necesar pentru securitatea Statelor Unite.

