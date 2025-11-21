Nicuşor Dan, despre amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii şi acţiuni concrete

21-11-2025 | 15:00
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat, vineri, faptul că PSD ar fi ameninţat cu ieşirea de la guvernare în cazul în care se va ajunge la tăierea salariilor cu 10%.

Cristian Matei

"Trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete", a spus Nicuşor Dan, întrebat de jurnaliști pe această temă, potrivit Agerpres.

Despre eventuale întâlniri la Cotroceni cu liderii coaliţiei pe acest subiect, el a răspuns: "O să ne întâlnim cu liderii la Cotroceni, unul din subiecte este Codul urbanismului, la care trebuie nişte armonizări".

În privinţa tăierii salariilor din sectorul bugetar cu 10 la sută, Nicuşor Dan a precizat: "Discuţia este abia la început, eu sunt mediator, o să ascult toate părţile şi în măsura în care e nevoie de opinia mea, mă voi pronunţa".

Întrebat dacă va tăia salariile cu 10% şi la Administraţia Prezidenţială, el a menţionat că este nevoie de o lege a salarizării unitară.

"Deocamdată, este o discuţie care abia începe. Acum, dacă mă întrebaţi, asta este una din probleme şi pe termen mediu, să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferenţe mari între instituţii, între poziţii echivalente în diferite instituţii şi, din cauza asta, în unele instituţii, printre care şi în Administraţia Prezidenţială, oamenii de aici evident că au obligaţii copii, rate, se duc la alte instituţii şi ele nu pot să funcţioneze. Pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative, noi trebuie să revenim la legea salarizării unitare. (...) Eu ce am vrut să spun: oameni de pe poziţii echivalente să fie retribuiţi echivalent", a adăugat preşedintele.

Miercuri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democraţii nu vor face parte din nicio guvernare care scade salariile, iar dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare şi nu girează aşa ceva.

Sursa: Agerpres

