Alertă într-un stat NATO. Trei grăniceri ruși au traversat ilegal granița, pe o ambarcațiune cu pernă de aer. VIDEO

18-12-2025 | 19:49
Poliția și Garda de Frontieră a Estoniei a detectat o trecere ilegală a liniei temporare de control dintre Estonia și Rusia, miercuri, pe digul râului Narva, efectuată de trei grăniceri ai Federației Ruse.

Aura Trif

Grănicerii au observat printr-o cameră de supraveghere mișcarea grănicerilor ruși pe un aeroglisor pe râul Narva, la digul Vasknarva. Ambarcațiunea s-a oprit la dig, iar trei grăniceri au debarcat, continuând pe jos de-a lungul digului. În acest timp, grănicerii Federației Ruse au trecut linia de control dinspre Rusia spre Estonia, potrivit autorităților estoniene.

Șeful Biroului de Frontieră al Prefecturii Estice, Eerik Purgel, a declarat că mai multe patrule estoniene au răspuns incidentului de la frontieră.

„Incidentul a fost înregistrat de echipamentele de supraveghere, iar o inspecție preliminară a fost efectuată și pe dig. A fost stabilit un contact oficial cu reprezentantul grăniceresc al Federației Ruse pentru a obține explicații”, a spus el.

Prefectura Estică a suplimentat și desfășurarea patrulelor pentru a fi pregătită să răspundă oricăror incidente suplimentare. După ce au trecut ilegal frontiera, soldații s-ar fi întors pe malul rus.

