Alertă într-un stat NATO. Trei grăniceri ruși au traversat ilegal granița, pe o ambarcațiune cu pernă de aer. VIDEO

Poliția și Garda de Frontieră a Estoniei a detectat o trecere ilegală a liniei temporare de control dintre Estonia și Rusia, miercuri, pe digul râului Narva, efectuată de trei grăniceri ai Federației Ruse.

Grănicerii au observat printr-o cameră de supraveghere mișcarea grănicerilor ruși pe un aeroglisor pe râul Narva, la digul Vasknarva. Ambarcațiunea s-a oprit la dig, iar trei grăniceri au debarcat, continuând pe jos de-a lungul digului. În acest timp, grănicerii Federației Ruse au trecut linia de control dinspre Rusia spre Estonia, potrivit autorităților estoniene.

NEW: Estonia confirms three Russian border guards illegally crossed into Estonian territory on the Narva River near Vasknarva on Wednesday morning. They remained for 20 minutes before returning. No prior notification was given, violating a long-standing border agreement. pic.twitter.com/ipnLo4Xckx — GeoInsider (@InsiderGeo) December 18, 2025

Șeful Biroului de Frontieră al Prefecturii Estice, Eerik Purgel, a declarat că mai multe patrule estoniene au răspuns incidentului de la frontieră.

„Incidentul a fost înregistrat de echipamentele de supraveghere, iar o inspecție preliminară a fost efectuată și pe dig. A fost stabilit un contact oficial cu reprezentantul grăniceresc al Federației Ruse pentru a obține explicații”, a spus el.

Prefectura Estică a suplimentat și desfășurarea patrulelor pentru a fi pregătită să răspundă oricăror incidente suplimentare. După ce au trecut ilegal frontiera, soldații s-ar fi întors pe malul rus.

