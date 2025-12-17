Codirlaşu (CFA România): Economia ar putea intra în recesiune tehnică în trimestrul IV, pe fondul scăderii consumului

"Am avut pe date neajustate sezonier peste 4% scădere de consum în august versus august anul anterior. Apoi s-a mai redus în jur de 3%, dar după aceea a fost 4,6% în octombrie. Deci s-a accentuat scăderea. Lucrul acesta era cumva anticipat. N-ar fi fost în regulă să fie altfel. Arată un consumator raţional pentru că lui i-au scăzut veniturile şi şi-a ajustat comportamentul. Am avut inflaţie de 10%. Creştere de salariu net cu 4%. Deci pierdere în jur de 6% a puterii de cumpărare. Iar aceasta s-a văzut în consum. Cumva asta ar trebui să se vadă şi în PIB-ul din trimestrul IV. Consumul este cel mai important driver al PIB-ului. Din cauza asta aş spune că n-ar fi exclusă recesiunea tehnică. Deja avem trimestrul III faţă de trimestrul II cu un minus mic. S-ar putea să avem în trimestrul IV faţă de trimestrul III un alt minus şi să avem recesiune tehnică. Însă pe tot anul vom încheia cu un plus mic. Mai mic decât cel de anul trecut, dar va fi un plus. Problema este că începem anul cu consumul lovit", a precizat Adrian Codirlaşu în cadrul "CFA 5 o' clock info", eveniment organizat de Asociaţia CFA România.

El a afirmat că ar trebui să aşteptăm datele aferente lunii noiembrie pentru a putea trage o concluzie privind evoluţia consumului şi impactul acestuia asupra PIB-ului.

Potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce în trimestrul III din 2025 Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul precedent.

Pe de altă parte, Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România, a avertizat că există riscul de a vedea o creştere a TVA din a doua parte a anului viitor, decizie care ar putea fi luată în funcţie de evoluţia încasărilor după primele luni, iar majorarea ar putea fi de unu sau două puncte procentuale.

