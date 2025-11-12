Nicuşor Dan, despre alegerile din Bucureşti: Îmi doresc să devină primar cineva care să pună ordine în bani şi în urbanism

12-11-2025 | 13:23
Nicușor Dan
PRO TV

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a exprimat speranţa ca alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei să fie câştigate de un candidat care să pună ordine în partea financiară şi în chestiunile legate de urbanism.

Mihaela Ivăncică

"Bucureştiul mă interesează. Mă uit pe sondaje, evoluţia sondajelor. Mai mult decât atât, este un exerciţiu democratic, pe care cred că mare parte din societate şi l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situaţia asta. Până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura", a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

În ceea ce priveşte poza realizată cu deputatul USR, Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, preşedintele a spus că a fost vorba despre o fotografie cu un parlamentar care i-a făcut o vizită.

"Cred că am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din Bucureşti mi-a făcut o vizită şi am făcut o poză", a precizat el.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Sursa: Agerpres

