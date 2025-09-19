Nouă parlamentari cer deschiderea relațiilor cu Taiwanul. Scrisoare comună adresată lui Nicușor Dan și Guvernului

19-09-2025 | 16:44
parlamentari
Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, prin care solicită deschiderea oficială a relaţiilor cu Taiwanul.

Sabrina Saghin

„Iniţiativa are ca scop consolidarea şi normalizarea relaţiilor României cu Taiwanul, în linie cu abordarea adoptată de Uniunea Europeană şi de partenerii strategici ai României. Demersul vine în contextul unei analize aprofundate a oportunităţilor economice şi diplomatice pe care România le-ar putea valorifica prin dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu Taipei", se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.

„Situaţia relaţiilor bilaterale dintre România şi Taiwan este caracterizată de o stagnare prelungită, cauzată de o interpretare a principiului 'O singură Chină' care a rămas neschimbată din perioada comunistă", potrivit sursei citate.

„Această abordare, considerată de iniţiatori ca fiind obtuză, interzice practic orice contact politic oficial şi descurajează cooperarea economică şi contactele la nivel de persoane. Această rigiditate plasează România într-o categorie de comportament mai apropiată de state precum Rusia, Coreea de Nord sau Iran şi o îndepărtează de abordarea pragmatică şi deschisă a partenerilor săi europeni şi americani. Drept urmare, România nu are nicio reprezentanţă la Taipei, iar Taiwanul acoperă relaţiile cu România de la biroul său din Bratislava", se arată în comunicat.

România, în urmă la investiții taiwaneze

Semnatarii iniţiativei atrag atenţia asupra „decalajului semnificativ înregistrat de România la capitolul investiţiilor taiwaneze, comparativ cu alte ţări din regiune, precum Ungaria, Cehia sau Polonia".

marina china, exercitiu naval, rusia
China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”

„Investiţiile taiwaneze în România se ridică la doar 10 milioane de dolari, în timp ce în Ungaria şi Cehia acestea depăşesc 1 miliard de dolari. Această discrepanţă este atribuită, printre altele, barierelor birocratice şi unei percepţii politice ostile, care descurajează marile companii taiwaneze, superputeri în domeniul tehnologic, să investească în ţara noastră. Mai mult, se menţionează că absenţa unei reprezentanţe româneşti la Taipei, în timp ce 15 state membre UE au birouri economice şi culturale acolo, plasează România într-o poziţie izolată. Această situaţie este considerată contrară intereselor strategice ale ţării, având în vedere parteneriatul strategic cu Statele Unite şi necesitatea de a alinia poziţiile României la cele ale aliaţilor săi", se detaliază în comunicat.

Semnatarii scrisorii deschise propun un cadru modern de colaborare cu Taiwanul prin: deschiderea reciprocă a reprezentanţelor României la Taipei şi a Taiwanului la Bucureşti, pentru a facilita schimburile şi contactele; negocierea unui tratat de garantare a investiţiilor şi de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil şi predictibil investitorilor; adoptarea unei rezoluţii oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forţă, în linie cu poziţia exprimată de Parlamentul European; consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaţionale, prin parteneriate între agenţiile de dezvoltare ale celor două ţări; eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacţiunea cetăţenilor şi investitorilor taiwanezi cu autorităţile române.

Semnatarii scrisorii deschise sunt: senatorul USR Cristian Ghinea, senatorii PNL Daniel Fenechiu, Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş şi Ovidiu Jitaru, deputatul PNL Alexandru Muraru, senatorul PSD Sorin Moise, deputaţii UDMR Szabolcs Nagy, Zoltan Miklos şi Botond Csoma. 

Sursa: Agerpres

Dialog tensionat între China și SUA: cooperare pentru stabilitate, dar divergențe pe Taiwan și Asia-Pacific
Stiri externe
Dialog tensionat între China și SUA: cooperare pentru stabilitate, dar divergențe pe Taiwan și Asia-Pacific

Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a purtat marţi o discuţie prin videoconferinţă cu omologul său american, Pete Hegseth, la iniţiativa acestuia din urmă, a informat miercuri agenţia chineză Xinhua, transmite Reuters.

 

China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”
Stiri externe
China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”

China a cheltuit 21 de miliarde de dolari pentru exerciții militare în Strâmtoarea Taiwan, Marea Chinei de Est și de Sud și Pacificul de Vest în 2024, cu aproape 40% mai mult decât în 2023.

Trump joacă dur în ofensiva sa economică. Liderul SUA a impus taxe vamale uriașe pentru exporturile din zeci de țări
Stiri externe
Trump joacă dur în ofensiva sa economică. Liderul SUA a impus taxe vamale uriașe pentru exporturile din zeci de țări

Președintele SUA, Donald Trump, a impus taxe vamale mari pentru exporturi din țări precum Canada, Brazilia, India și Taiwan, urmărind să reconfigureze economia globală înainte de termenul-limită de vineri, notează Reuters.

CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
Stiri externe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA
Stiri actuale
Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Stiri externe
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

