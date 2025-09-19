Nouă parlamentari cer deschiderea relațiilor cu Taiwanul. Scrisoare comună adresată lui Nicușor Dan și Guvernului

Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, prin care solicită deschiderea oficială a relaţiilor cu Taiwanul.

„Iniţiativa are ca scop consolidarea şi normalizarea relaţiilor României cu Taiwanul, în linie cu abordarea adoptată de Uniunea Europeană şi de partenerii strategici ai României. Demersul vine în contextul unei analize aprofundate a oportunităţilor economice şi diplomatice pe care România le-ar putea valorifica prin dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu Taipei", se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.

„Situaţia relaţiilor bilaterale dintre România şi Taiwan este caracterizată de o stagnare prelungită, cauzată de o interpretare a principiului 'O singură Chină' care a rămas neschimbată din perioada comunistă", potrivit sursei citate.

„Această abordare, considerată de iniţiatori ca fiind obtuză, interzice practic orice contact politic oficial şi descurajează cooperarea economică şi contactele la nivel de persoane. Această rigiditate plasează România într-o categorie de comportament mai apropiată de state precum Rusia, Coreea de Nord sau Iran şi o îndepărtează de abordarea pragmatică şi deschisă a partenerilor săi europeni şi americani. Drept urmare, România nu are nicio reprezentanţă la Taipei, iar Taiwanul acoperă relaţiile cu România de la biroul său din Bratislava", se arată în comunicat.

România, în urmă la investiții taiwaneze

Semnatarii iniţiativei atrag atenţia asupra „decalajului semnificativ înregistrat de România la capitolul investiţiilor taiwaneze, comparativ cu alte ţări din regiune, precum Ungaria, Cehia sau Polonia".

„Investiţiile taiwaneze în România se ridică la doar 10 milioane de dolari, în timp ce în Ungaria şi Cehia acestea depăşesc 1 miliard de dolari. Această discrepanţă este atribuită, printre altele, barierelor birocratice şi unei percepţii politice ostile, care descurajează marile companii taiwaneze, superputeri în domeniul tehnologic, să investească în ţara noastră. Mai mult, se menţionează că absenţa unei reprezentanţe româneşti la Taipei, în timp ce 15 state membre UE au birouri economice şi culturale acolo, plasează România într-o poziţie izolată. Această situaţie este considerată contrară intereselor strategice ale ţării, având în vedere parteneriatul strategic cu Statele Unite şi necesitatea de a alinia poziţiile României la cele ale aliaţilor săi", se detaliază în comunicat.

Semnatarii scrisorii deschise propun un cadru modern de colaborare cu Taiwanul prin: deschiderea reciprocă a reprezentanţelor României la Taipei şi a Taiwanului la Bucureşti, pentru a facilita schimburile şi contactele; negocierea unui tratat de garantare a investiţiilor şi de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil şi predictibil investitorilor; adoptarea unei rezoluţii oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forţă, în linie cu poziţia exprimată de Parlamentul European; consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaţionale, prin parteneriate între agenţiile de dezvoltare ale celor două ţări; eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacţiunea cetăţenilor şi investitorilor taiwanezi cu autorităţile române.

Semnatarii scrisorii deschise sunt: senatorul USR Cristian Ghinea, senatorii PNL Daniel Fenechiu, Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş şi Ovidiu Jitaru, deputatul PNL Alexandru Muraru, senatorul PSD Sorin Moise, deputaţii UDMR Szabolcs Nagy, Zoltan Miklos şi Botond Csoma.

