El mai spune că este o măsură care urmăreşte un tratament fiscal mai echitabil şi mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari iar ANAF are la dispoziţie 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare.

”Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA şi vine în sprijinul contribuabililor afectaţi. Prima situaţie pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA şi care, deşi nu au facturat distinct şi nu au colectat TVA de la clienţi, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligaţii de TVA, la care s-au adăugat dobânzi şi penalităţi”, a scris preşedintele pe X.

Şeful statului arată că, pentru multe dintre întreprinderile afectate, acumularea acestor obligaţii pentru perioade fiscale anterioare a generat o sarcină financiară importantă, cu efecte negative directe asupra activităţii lor.

”Legea corectează această situaţie prin anularea obligaţiilor fiscale principale şi a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege. Sunt acoperite atât obligaţiile deja stabilite prin decizii de impunere, cât şi situaţiile în care decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum şi cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege”, menţionează Nicuşor Dan.

Preşedintele mai spune că este important de subliniat că nu vorbim despre o anulare generală şi necondiţionată a obligaţiilor de TVA.

”Legea nu se aplică operaţiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parţial, taxa de la beneficiari. Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienţi, obligaţia fiscală rămâne. Anularea obligaţiilor vizate de lege se face din oficiu de către administraţia fiscală. Contribuabilii care au achitat sumele stabilite prin deciziile de impunere care intră sub incidenţa legii le vor putea solicita înapoi. Astfel, măsura produce efecte şi pentru cei care au executat deja obligaţiile stabilite de administraţia fiscală, evitând ca aceştia să fie dezavantajaţi faţă de contribuabilii ale căror obligaţii nu au fost încă stinse”, explică şeful statului.

Potrivit lui Nicuşor Dan, prin această lege sunt înlăturate, pentru situaţiile expres prevăzute, consecinţe patrimoniale disproporţionate şi sunt eliberate resurse care vor rămâne în activitatea întreprinderilor.

”Este o măsură care urmăreşte un tratament fiscal mai echitabil şi mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari. ANAF are la dispoziţie 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligaţiilor de către contribuabili, cât şi capacitatea statului de a corecta situaţiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporţionate”, mai afirmă preşedintele.