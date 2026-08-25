"Revizuirea semestrială realizată de furnizorul global de indici FTSE Russell aduce o nouă confirmare a evoluţiei pieţei de capital din România. Începând cu 21 septembrie, două noi companii listate la BVB vor fi incluse în indicele FTSE Global All Cap, alături de celelalte firme româneşti deja prezente în această categorie. Dincolo de rezultatul individual pentru fiecare emitent, această evoluţie transmite un mesaj important despre maturizarea pieţei româneşti de capital. Includerea unor noi societăţi în indicii internaţionali reflectă capacitatea emitenţilor locali de a răspunde unor criterii exigente de lichiditate, de transparenţă, de guvernanţă corporativă şi de accesibilitate pentru investitorii instituţionali globali", a afirmat Alexandru Petrescu.

În opinia sa, prezenţa a 10 companii româneşti în FTSE Global All Cap şi a altor 3 emitenţi în FTSE Global Micro Cap reprezintă "un pas înainte în procesul de integrare a Bursei de Valori Bucureşti în circuitul investiţional internaţional".

"O piaţă de capital dezvoltată înseamnă mai mult decât evoluţia cotaţiilor bursiere. Înseamnă mecanisme prin care economiile se transformă în investiţii, prin care companiile pot atrage capital pentru dezvoltare şi prin care investitorii locali şi internaţionali pot participa la creşterea economică", consideră preşedintele ASF.

Totodată, creşterea numărului de companii româneşti incluse în indicii globali reprezintă şi un semnal de încredere pentru întreaga piaţă.

"Vizibilitatea internaţională poate contribui la atragerea unor noi categorii de investitori, la diversificarea surselor de finanţare pentru companii şi la consolidarea rolului pieţei de capital ca alternativă strategică pentru dezvoltarea economiei româneşti. Pentru România, dezvoltarea pieţei de capital rămâne un obiectiv important în construirea unei economii mai competitive, în care capitalul autohton şi investiţiile internaţionale să poată contribui împreună la creştere şi inovare", a adăugat Alexandru Petrescu.