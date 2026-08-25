„Uniunea Salvaţi România îşi doreşte să salveze banii, 770 de milioane, pe jalonul PNRR aferent legii ANI, drept pentru care astăzi am depus o nouă lege curată, fără amendamentul anti-Fritz. Aşa cum anticipam, Uniunea Europeană consideră că acest jalon care a fost votat în Camera Deputaţilor în forma cu amendamentul anti-Fritz nu este îndeplinit. Şi, în acest moment, am văzut că există acest apel al liderilor PPE şi Renew către preşedinta Comisiei Europene pentru a nu premia un abuz împotriva statului de drept", a declarat Şipoş la Parlament, potrivit Agerpres.

El a făcut un apel, în numele USR, pentru votarea legii „„într-o formă curată", pentru a nu se ajunge la situaţia de a pierde atât banii din PNRR, cât şi fondurile europene, „aşa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban".

„Din acest motiv, am depus această nouă lege, astfel încât să îndeplinească aceste cerinţe ale Uniunii Europene şi pentru a putea să salvăm banii din PNRR. (...) Noi sperăm că în al 12-lea ceas să existe această responsabilitate şi să nu pierdem aceşti bani, pentru că apelul liderilor PPE şi Renew a fost foarte clar: legea încalcă normele europene, este o lege care este împotriva statului de drept şi din acest motiv vom pierde banii din jalonul PNRR. (...) Sunt convins că în urma acestui apel vom avea şi o poziţionare oficială la Comisia Europeană. Tocmai pentru a preîntâmpina acest lucru, am depus încă o dată această lege, ca o plasă de siguranţă, pentru că, deşi este o cursă contra cronometru foarte strânsă, avem această posibilitate ca până luni, 31 august, să trecem o lege care să îndeplinească normele europene", a explicat parlamentarul USR.

Potrivit acestuia, situaţia este una excepţională, iar dacă va exista o sesizare la CCR aceasta se poate exprima „foarte rapid" pe această lege.

„Este o şansă pe care noi vrem să o dăm parlamentarilor pentru a trece o lege curată şi pentru a absorbi aceşti bani de care avem foarte mare nevoie. Îngrijorarea noastră este că această încălcare, acest abuz împotriva statului de drept va fi sancţionat cu aceşti bani şi cred că în ultimul ceas responsabilitatea parlamentarilor s-ar putea vedea în acest moment dând un vot pe o lege curată. (...) Cu siguranţă că o să vedem ce se va întâmpla şi în Comisia juridică de mâine. Noi sperăm totuşi, repet, că având această plasă de siguranţă, vom fi puşi în situaţia de a nu pierde aceşti bani şi de a putea îndeplini şi jalonul", a transmis senatorul USR.

Anunțul USR vine la scurt timp după ce liderii PPE și Renew Europe, principalele grupuri politice pro-europene din Parlamentul European, i-au trimis o scrisoare comună președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care s-au arătat îngrijorați de soarta statului de drept din România, din cauza noii Legi a integrității, care îl vizează pe președintele USR, Dominic Fritz.

Mai mult decât atât, surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că Manfred Weber și Valérie Hayer i-au cerut deja președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze jalonul de 770 de milioane de euro pentru România, din cauza „amendamentului Fritz”.