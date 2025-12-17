Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO

Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Charles
FOTO: X / Nicușor Dan

Din Finlanda, președintele Nicușor Dan a ajuns la Londra, unde a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a scris șeful statului, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Și familia regală a publicat un mesaj pe Instagram: „Președintele României l-a vizitat astăzi pe Rege la Palatul Buckingham.”

Nicușor Dan s-a întâlnit însă și cu reprezentanții unor mari companii britanice, care vor să se extindă la noi în țară.

Românii din Regat i-au transmis șefului statului că antreprenorii au nevoie mai ales de încurajări și i l-au dat ca exemplu pe șeful statului francez.

Întâlnirea cu Regele Charles al III-lea

Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham. Casa Regală a Marii Britanii a dat publicității o fotografie. Cei doi s-au mai văzut acum trei ani, în București, când Charles era încă prinț, iar Nicușor Dan - primarul Capitalei.

Șeful statului a purtat discuții și cu reprezentanți ai unor companii britanice care fie sunt deja pe piața românească, fie își doresc să investească în viitor.

Radu Burnete, consilier prezidențial: „Vorbim de energie, IT sau industria de apărare. Mesajul nostru a fost că ne dorim aceste investiții. Ne dorim să aducem producție în România.”

Nicușor Dan a scos în evidență atuuri ale României - precum portul Constanța, mult așteptata integrare în OCDE ori experiența din industria apărării.

Nicușor Dan, președintele României: „Sunt toate companii de stat, cu management deficitar, dar au localizarea bună, au autorizațiile, au toate condițiile pentru testare și încă au oameni buni, specialiști, care însă nu sunt valorificați la adevăratul lor potențial.”

Mai bine de 3.000 de companii britanice se află deja în România.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România: „Cred că, pe de o parte, situația este una bună: pentru prima dată, comerțul nostru bilateral a depășit anul trecut 10 miliarde de lire. Dar, pe de altă parte, cred că toată lumea simte că am putea face mai mult.”

Sprijin pentru antreprenori

Antreprenorii și profesioniștii români din Regat au cerut mai mult sprijin - inclusiv prin finanțare guvernamentală - pentru cei care își doresc să se lanseze în afaceri. L-au dat exemplu pe președintele Macron.

Viviana: „Trebuie să încurajăm antreprenorii. Mi se pare că e o teamă de eșec care în Europa de Vest deja nu mai există. Președintele Macron este la conferințe, se întâlnește cu antreprenori, îi știe pe nume și pur și simplu trimite tuturor mesajul acesta că e important, că îi pasă.”

Nicușor Dan, președintele României: „Am discutat foarte mult despre cum să creăm un ecosistem în România care să stimuleze creativitatea și potențialul pe care îl avem în zona de tehnologie.”

Echipa președintelui a discutat și cu reprezentanți ai Bursei de Valori din Londra - de la care țara noastră vrea să învețe cum să stimuleze acest domeniu.

